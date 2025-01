Clima, Arpa Veneto: 2024 il più caldo degli ultimi 30 anni

MeteoWeb

Arpa Veneto ha pubblicato una infografica che sintetizza gli aspetti principali che hanno caratterizzato l’anno appena concluso dal punto di vista meteo-climatico in Veneto. Il 2024 secondo gli esperti è stato il più caldo degli ultimi 30 anni. “Significative le anomalie termiche registrate – scrive l’Agenzia regionale per l’ambiente -, è stato l’anno con più alto numero di ondate di calore e notti tropicali, queste ultime pari al quadruplo della media della serie in pianura (49 contro 13). Crescono infine gli eventi meteo avversi rilevati nel territorio: 54 rispetto alla media degli ultimi 10 anni pari a 49″, conclude la nota di Arpa.

