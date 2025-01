Dal clima ai dazi, arriva la rivoluzione di Trump: cambiare l’America a colpi di ordini esecutivi

MeteoWeb

L’insediamento di Donald Trump alla Casa Bianca segna l’inizio di una nuova fase politica per gli Stati Uniti, caratterizzata da misure radicali e promesse di cambiamento. L’ex presidente, nel suo secondo mandato, intende imprimere un’accelerazione al suo programma attraverso l’uso massiccio di ordini esecutivi, uno strumento che consente al capo dello Stato di bypassare il Congresso in molte decisioni cruciali. Ecco un’analisi dettagliata delle principali aree di intervento previste.

Immigrazione: il più grande programma di espulsioni della storia

Uno dei temi cardine della campagna elettorale di Trump è stato l’immigrazione. Il presidente ha promesso di lanciare, fin dal primo giorno, “il più grande programma di espulsione della storia americana“, un’iniziativa che potrebbe riguardare circa 11 milioni di persone che vivono illegalmente negli Stati Uniti. Tra le misure proposte figura la fine del diritto di cittadinanza per nascita, una pratica garantita dal XIV emendamento della Costituzione. Nonostante questa promessa, il cambiamento richiederebbe una complessa revisione costituzionale.

Trump intende anche ripristinare la politica del “Restate in Messico“, che obbliga i richiedenti asilo a rimanere fuori dal territorio statunitense in attesa delle udienze. La politica potrebbe coinvolgere nuovamente decine di migliaia di persone, aggravando le tensioni umanitarie al confine meridionale. Inoltre, il presidente prevede di eliminare la protezione delle chiese e delle scuole come luoghi sicuri contro le incursioni delle autorità federali per l’immigrazione, una mossa che ha già suscitato l’opposizione di gruppi religiosi e per i diritti civili.

Per giustificare le misure più drastiche, l’amministrazione potrebbe ricorrere a un provvedimento del 1944 che consente di limitare l’immigrazione per proteggere la salute pubblica, cercando un pretesto sanitario per chiudere il confine meridionale. Tuttavia, gli esperti prevedono difficoltà logistiche e un’ondata di sfide legali contro queste iniziative.

Commercio internazionale e dazi doganali: il ritorno del protezionismo

Sul fronte economico, Trump ha dichiarato l’intenzione di imporre dazi doganali del 25% su tutti i prodotti importati negli Stati Uniti, una mossa che rappresenta un ritorno al protezionismo. Questo piano ha lo scopo di proteggere l’industria manifatturiera americana e di combattere l’ingresso di farmaci e immigrati illegali, ma rischia di scatenare ritorsioni commerciali da parte di Paesi alleati e di alterare equilibri economici globali.

Già durante il suo primo mandato, Trump aveva imposto dazi su numerosi prodotti cinesi, e questa volta ha minacciato ulteriori aumenti tariffari del 10%. L’approccio protezionista potrebbe mettere a rischio gli accordi di libero scambio esistenti, come l’USMCA (Accordo Stati Uniti-Messico-Canada), e aumentare le tensioni con partner commerciali storici.

Clima ed energia

La politica energetica di Trump segna una rottura netta con le iniziative ambientali dell’amministrazione Biden. Il presidente ha promesso di annullare le restrizioni alle trivellazioni petrolifere su terreni federali e offshore, una misura che potrebbe incrementare significativamente la produzione di combustibili fossili. Questa visione, sintetizzata dallo slogan “Drill baby, drill“, mira a rafforzare l’indipendenza energetica degli Stati Uniti.

Trump ha anche manifestato la volontà di vietare nuovi progetti eolici, che considera inefficienti, e di revocare gli incentivi federali per i veicoli elettrici, nonostante l’alleanza con Elon Musk, CEO di Tesla. Inoltre, il presidente intende ritirare nuovamente gli Stati Uniti dall’Accordo di Parigi sul clima, sostenendo che le politiche ambientali internazionali penalizzino l’economia americana.

Diritti civili: una stretta sulla diversità e i diritti transgender

Sul piano interno, Trump ha dichiarato guerra alle politiche di diversità, equità e inclusione (DEI) adottate da scuole e aziende. Ha promesso di utilizzare ordini esecutivi per bloccare i finanziamenti federali a queste iniziative, accusate di promuovere “l’ideologia woke della sinistra radicale”. In ambito educativo, intende vietare l’insegnamento della teoria critica della razza (CRT), un approccio accademico che esamina il razzismo sistemico nella società americana.

Trump ha anche ribadito la sua opposizione ai diritti transgender, promettendo di escludere le persone transgender dall’esercito e di vietare la partecipazione delle donne transgender agli sport femminili. Queste misure hanno suscitato preoccupazioni tra i gruppi per i diritti civili e LGBTQ+.

Politica estera: Ucraina, Israele e nuove sanzioni

In politica estera, Trump ha espresso l’intenzione di porre fine alla guerra in Ucraina entro sei mesi. Tuttavia, non ha fornito dettagli su come raggiungere questo obiettivo in un conflitto complesso che coinvolge la Russia e molteplici attori internazionali. Ha anche promesso un sostegno incondizionato a Israele nel conflitto con Hamas, pur senza specificare le azioni concrete previste.

Il presidente potrebbe inoltre reintrodurre sanzioni contro Cuba e Venezuela, Paesi già colpiti durante il suo primo mandato. In una mossa più simbolica che concreta, Trump ha anche ventilato l’idea di annettere la Groenlandia e di trasformare il Canada nel 51° Stato americano, suscitando reazioni contrastanti a livello internazionale.

Grazia ai condannati per l’assalto al Campidoglio

Tra le questioni più controverse figura la promessa di Trump di concedere la grazia ai suoi sostenitori condannati per l’assalto al Campidoglio del 6 gennaio 2021. L’evento, che ha scosso le fondamenta della democrazia americana, ha portato a oltre 1.500 arresti e condanne. Trump ha dichiarato che intende valutare caso per caso, ma la prospettiva di clemenza per i responsabili ha suscitato forti critiche da parte dell’opposizione e di gruppi per i diritti umani.

La strategia di Donald Trump per il suo secondo mandato

La strategia di Donald Trump per il suo secondo mandato prevede un uso senza precedenti degli ordini esecutivi per attuare un’agenda politica radicale e polarizzante. Sebbene queste misure possano garantire risultati rapidi, il loro impatto a lungo termine potrebbe essere destabilizzante, sia sul piano interno che internazionale. La “rivoluzione” di Trump promette di trasformare l’America, ma resta da vedere a quale costo.

