Clima: dopo scioglimento record, il ghiaccio marino antartico riprende vigore

Il ghiaccio marino antartico ha ripreso vigore a dicembre dopo un lungo periodo di scioglimento record, secondo gli scienziati americani, che ora si chiedono se il “Continente Bianco” stia davvero subendo i profondi cambiamenti temuti negli ultimi anni. Ogni anno, il ghiaccio marino si scioglie in estate e si riforma in inverno, ma non sempre nelle stesse proporzioni. Il tasso di scioglimento durante i mesi relativamente più caldi di novembre e dicembre dello scorso anno – che corrispondono alla primavera e all’estate australi – è rallentato fino a raggiungere livelli nettamente inferiori alla media, ha dichiarato in un comunicato stampa lo Snow and Ice Data Center (NSIDC), il punto di riferimento per il monitoraggio satellitare dei poli. Ciò ha fatto seguito a “un periodo prolungato” di “record giornalieri e quasi record” di bassa estensione del ghiaccio marino nel 2023 e 2024.

Ma grazie a una rinnovata resistenza alla fine dell’anno, il 2024 si è finalmente avvicinato ai livelli medi degli anni dal 1981 al 2010, secondo il NSIDC. “Ciò fornisce un’illustrazione sorprendente dell’elevata variabilità dell’estensione del ghiaccio marino”, si sottolinea.

Da alcuni anni, gli scienziati si preoccupano di un possibile “cambio di regime” a lungo termine nella formazione del ghiaccio marino intorno al continente più freddo: lo scioglimento estivo intorno al Polo Sud è stato molto forte dal 2016 al 2023, facendo temere una tendenza al ribasso senza precedenti sotto l’effetto del cambiamento climatico. Tuttavia, la rinnovata forza della banchisa a dicembre dà “spunti di riflessione”, secondo il NSIDC – anche se ritiene che un rimbalzo di uno o due mesi da solo non possa contraddire questa ipotesi.

Lo scioglimento non ha un impatto immediato sul livello del mare, poiché il ghiaccio pack si forma congelando l’acqua salata già presente nell’oceano. Ma l’assenza di pack ice significa che le estremità della calotta glaciale – la gigantesca massa che ricopre l’Antartide e che contiene una quantità di acqua dolce tale da provocare un innalzamento catastrofico degli oceani in caso di scioglimento – sono sottoposte all’assalto delle onde. Inoltre, la calotta di ghiaccio, che è bianca, riflette una quantità maggiore di raggi solari rispetto all’oceano, che è più scuro: la sua scomparsa accentua quindi il riscaldamento globale, poiché meno raggi vengono riflessi nello spazio.

