Clima: è nata Hilda, la mucca geneticamente modificata che non inquina

Le mucche sono note per emettere grandi quantità di gas. Il metano da esse prodotto riscalda l’atmosfera 28 volte di più dell’anidride carbonica. Poiché i bovini producono circa il 5% delle emissioni di gas serra a livello mondiale, i ricercatori sono impegnati nel trovare modi per ridurne l’impatto. In questo contesto, nel Regno Unito è nata Hilda, una mucca i cui geni sono stati modificati per bloccare il rilascio di gas serra nocivi quanto erutta e produce aria. La nascita di Hilda, descritta come un momento “estremamente significativo” per l’industria lattiero-casearia del Regno Unito, è avvenuta tramite fecondazione in vitro con l’obiettivo di produrre un tipo di bestiame molto più ecologico, il quale emette meno metano.

La ricerca di bovini che producono meno gas può ora essere accelerata poiché, grazie alla fecondazione in vitro, Hilda è arrivata otto mesi prima di quanto fosse possibile in precedenza con le tecniche di allevamento convenzionali.

Il progetto Cool Cows

Hilda fa parte della mandria di Langhill, con sede a Dumfries, studiata da oltre mezzo secolo. Il progetto Cool Cows, di cui Hilda fa parte, prevede la selezione genetica di bovini che producono meno metano. Per creare Hilda, gli ovuli della madre sono stati prelevati e fecondati con lo sperma di tori appositamente selezionati. L’embrione è stato prodotto in laboratorio e trasferito nella madre di Hilda.

“Dato che il consumo globale di prodotti lattiero-caseari continua a crescere, allevare bestiame in modo sostenibile è estremamente importante“, spiega Richard Dewhurst, dello Scotland’s Rural College (SRUC), uno dei partner del progetto. “La nascita di Hilda rappresenta potenzialmente un momento di enorme importanza per l’industria lattiero-casearia del Regno Unito. Utilizzeremo una nuova valutazione genomica insieme agli indici di efficienza ambientale e produttiva esistenti – continua – per selezionare manze d’élite, efficienti in termini di metano, da destinare alla riproduzione. Il progetto Cool Cows produrrà un numero maggiore di prole da questi donatori, creando rapidamente un nucleo di vitelli ad alta efficienza in termini di metano”.

La mandria Langhill

La mandria Langhill, istituita per la prima volta nei primi anni ’70, è al centro dello studio di selezione Langhill, il più longevo progetto di genetica del bestiame al mondo. La mandria è stata utilizzata in numerosi studi sulle emissioni di gas serra associate alla produzione lattiero-casearia, compresi gli effetti di diverse diete e l’impatto di diversi fertilizzanti sui pascoli. Rob Simmons del Paragon Veterinary Group, un altro partner del progetto, ha affermato che il miglioramento genetico dell'”efficienza del metano” delle mucche da latte è “essenziale” per migliorare la sostenibilità del settore. “Il miglioramento genetico nell’efficienza del metano sarà fondamentale per continuare a fornire cibo nutriente alla popolazione, controllando al contempo l’impatto delle emissioni di metano sull’ambiente in futuro“, conclude.

