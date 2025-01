Clima, Ispra: -10 giorni di gelo nel 2023 rispetto alla media

MeteoWeb

I dati Ispra confermano una diminuzione del numero di giorni con gelo nel nostro Paese. Nel 2023, in Italia si sono registrati circa 10 giorni in meno rispetto alla media del trentennio 1991-2021. Come si legge sul sito dell’Istituto, “l’indicatore Giorni con gelo della Banca Dati Indicatori Ambientali di Ispra calcola il numero di giorni in cui la temperatura minima dell’aria scende sotto i 0°C, un parametro chiave per monitorare l’evoluzione del clima e i suoi effetti. Comprendere questi fenomeni è essenziale per sviluppare strategie di adattamento ai cambiamenti climatici efficaci e rispondere alle sfide del riscaldamento globale”.

