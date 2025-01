Clima, a giugno a Rimini l’European Climate Change Adaptation Conference

MeteoWeb

Dal 16 al 18 giugno 2025, il Palacongressi di Rimini ospiterà la European Climate Change Adaptation Conference (ECCA 2025). L’evento biennale, che si svolge per la prima volta in Italia dopo i precedenti appuntamenti a Copenaghen, Lione, Siviglia e Dublino, attirerà circa 600 esperti e scienziati da diversi Paesi. La conferenza, promossa da JPI Climate (Joint Programming Initiative – Connecting Climate Knowledge for Europe) e dal progetto europeo MAGICA (Maximizing the synergy of European research Governance and Innovation for Climate Action), mira a coordinare la ricerca sul clima e a finanziare nuove attività di ricerca transnazionali. L’iniziativa coinvolge gli Stati membri europei e i membri associati per allineare i programmi nazionali e creare sinergie nella lotta ai cambiamenti climatici.

Tra i temi principali che saranno affrontati durante la conferenza vi sono le misure locali di adattamento ai cambiamenti climatici, tra cui il Piano di salvaguardia della balneazione (PSBO), un progetto di grande rilevanza internazionale che sarà presentato come esempio di eccellenza.

Rimini è stata scelta grazie alla sua familiarità con i temi trattati da Ecomondo, la grande rassegna di Italian Exhibition Group (socio della Fondazione), dedicata alla transizione ambientale, e ai solidi rapporti istituzionali con il Comune di Rimini.

