Clima, in Serbia il 2024 è l’anno più caldo mai registrato

In Serbia, il 2024 è stato l’anno più caldo mai registrato, secondo quanto riferito dall’ufficio meteorologico del Paese. L’anno scorso, la temperatura media dell’aria in superficie è stata di +13,3°C, “2,3°C in più rispetto alla media del periodo 1991-2020 e quasi 1°C in più rispetto all’anno precedentemente più caldo, il 2023″, ha dichiarato il Servizio idrometeorologico di Stato in un rapporto. L’ufficio meteorologico serbo ha registrato un numero record di giorni in cui le temperature hanno superato i +35°C, il più alto numero di notti tropicali e il minor numero di giorni di gelo e ghiaccio.

La fisica Irina Lazic, della Facoltà di Fisica di Belgrado, ha detto che l’anno scorso la Serbia è stata più simile al Mediterraneo che ai Balcani. “L’escursione termica del 2024 è stata tipica delle regioni costiere della Spagna, dell’Italia o della Grecia nel periodo 1961-1990“, ha scritto Lazic per il sito web sul clima, Klima 101.

A livello globale, l’agenzia climatica e meteorologica delle Nazioni Unite ha dichiarato che il 2024 risulterà l’anno più caldo mai registrato in tutto il pianeta.

