Coldiretti a Fieragricola Tech di Verona: “sos costi per gli agricoltori”, scende in campo l’AI

“L’aumento record dei costi di produzione legati a clima e guerre mette in ginocchio le aziende agricole rendendo necessaria una svolta tecnologica per ottimizzare l’impiego di acqua ed energia e prevenire gli effetti di siccità e maltempo”. E’ il tema al centro della presenza Coldiretti a Fieragricola Tech di Verona, con la mostra sulle ultime novità in materia di nuove tecnologie per l’agricoltura e un incontro per fare il punto della situazione sulla digitalizzazione nelle campagne italiane, per un’analisi dello stato dell’arte e delle prospettive.

“Da mercoledì 29 a giovedì 30 gennaio nello stand Coldiretti D1, al Palaexpo della Fiera di Verona, verranno mostrate le soluzioni più innovative oggi a disposizione, dalle app che consentono di coltivare “a distanza” ai droni capaci di concimare i campi o di identificare automaticamente il numero di alberi, dalle fototrappole per bloccare i parassiti delle piante alle stazioni meteo.

Alle ore 13 di giovedì 30 gennaio si terrà un incontro dal titolo ”AI: Agricoltura Intelligente” nel Tech Forum Blu del Palaexpo. Dopo l’introduzione del Segretario Generale Coldiretti Vincenzo Gesmundo, sono previsti gli interventi di Felice Adinolfi, Professore di economia e politica agraria Università di Bologna e Direttore del centro studi Divulga; Teresa Del Giudice, Professore di economia agraria, alimentare ed estimo rurale Università degli studi di Napoli Federico II; Chiara Corbo, Direttrice Osservatorio Smart AgriFood, Politecnico di Milano – Università degli Studi di Brescia; Roberto Mancini, Amministratore Delegato Diagram Spa; Gianluca Lelli, Ad Consorzi Agrari d’Italia, con la testimonianza di Filippo Pallara, Azienda agricola Pallara. Le conclusioni saranno tenute dal presidente di Coldiretti Ettore Prandini. Modera Alessandro Apolito, Capo area Innovazione e digitalizzazione Coldiretti”, si legge nella nota.

