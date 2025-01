Coldiretti-Filiera Italia: “plebiscito italiani sulla Pac conferma la centralità dell’agricoltura nel futuro dell’UE”

MeteoWeb

“Il favore, mai così alto, registrato tra gli italiani per la Politica agricola comune conferma la centralità dell’agricoltura nel futuro dell’Unione Europea e la convinzione comune che le campagne svolgano un ruolo insostituibile per garantire la sovranità alimentare, anche rispetto ai rischi di guerre e carestie”. E’ quanto affermano Coldiretti e Filiera Italia nel commentare i risultati del nuovo sondaggio Eurobarometro secondo il quale per il 77% dei cittadini la Pac svolge adeguatamente il proprio ruolo nel fornire cibo sano e di alta qualità e combattere il cambiamento climatico, che nel 2024 ha causato 9 miliardi di euro di danni agli agricoltori nazionali.

“Non a caso”, secondo un’indagine Coldiretti/Censis, “il 76% degli italiani chiede addirittura di aumentare urgentemente la disponibilità di terreni agricoli per la produzione di cibo e garantirsi l’autonomia alimentare rispetto ai pericoli legati alle tensioni internazionali e i mutamenti climatici.

Un contesto che rafforza le richieste avanzate da Coldiretti e Filiera Italia in tutte le sedi competenti di aumentare il bilancio agricolo della Pac, al fine di supportare un settore produttivo sempre più minacciato dagli impatti dei cambiamenti climatici e dalle tensioni internazionali. Questi fattori stanno facendo lievitare i costi di produzione e riducendo i redditi degli agricoltori, con il concreto rischio di un crollo nella disponibilità di cibo. Una situazione che potrebbe danneggiare in particolare le fasce più vulnerabili della popolazione.

E’ fondamentale, secondo le due Organizzazioni, che si capisca chiaramente che i primi destinatari delle risorse Pac, ancora prima dei produttori sono i consumatori/cittadini su cui, in assenza di tali risorse, si riverserebbero sotto forma di prezzi maggiori gli elevati costi di produzione che i più alti standard produttivi fissati per i prodotti agroalimentari europei e soprattutto italiani comportano. Senza aiuti Pac, i prezzi dei prodotti naturali e di maggiore qualità aumenterebbero facendo crescere quell’odioso fenomeno della disuguaglianza alimentare. Le risorse della Politica agricola sono dunque uno strumento fondamentale per evitare che le famiglie dotate di minore capacità di spesa non possano più permettersi prodotti legati alla nostra agricoltura e debbano invece orientare i propri consumi verso prodotti sintetici ultraprocessati e ultrariformulati con tanti ingredienti chimici che sono alla base del significativo aumento di fenomeni di obesità e di malattie croniche metaboliche (diabete, ipertensione, etc) in atto.

In merito poi alla percezione positiva degli accordi commerciali – conclude Coldiretti – è evidente che essa non può essere slegata dal rispetto del principio di reciprocità, garantendo regole uguali per tutti a livello di rispetto dei diritti dei lavoratori, dell’ambiente e della sicurezza alimentare, senza i quali qualunque intesa, come nel caso del Mercosur, rischierebbe di avere effetti negativi non solo al punto di vista della concorrenza sleale ai danni delle imprese europee, ma anche della stessa tutela della salute dei consumatori”, conclude la nota.

