Colloqui sul nucleare: segnali di apertura dall’Europa, ma resta l’incognita USA

Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha affermato oggi che le potenze europee sembrano serie nel trovare modi per rilanciare i negoziati sul nucleare dopo i colloqui di Ginevra. “I colloqui con i tre Paesi europei mirano a esplorare come possiamo tornare ai negoziati sul nucleare”, ha affermato Araghchi in un’intervista alla Tv di stato, sottolineando che i colloqui sono stati “positivi e abbiamo percepito la serietà… e il desiderio (delle parti europee) di una soluzione negoziata”.

“Non sappiamo se la nuova amministrazione statunitense intende tornare ai negoziati”, ha aggiunto il ministro. I funzionari iraniani hanno tenuto colloqui ieri e oggi con le controparti di Gran Bretagna, Francia e Germania, noti come E3, che entrambe le parti hanno descritto come “franchi e costruttivi”. I colloqui hanno avuto luogo una settimana prima che il presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump, che ha perseguito una politica di “massima pressione” di sanzioni intensificate contro l’Iran durante il suo primo mandato, torni alla Casa Bianca. Il vice ministro degli Esteri iraniano Kazem Gharibabadi ha sostenuto che le discussioni hanno riguardato la revoca delle sanzioni e altre questioni.

