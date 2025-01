Colombia, secondo attentato contro la compagnia mineraria Cerrejón: danni ingenti alla linea ferroviaria | VIDEO

MeteoWeb

La compagnia mineraria Cerrejón ha denunciato di aver subito il secondo attentato in meno di due settimane contro le proprie infrastrutture strategiche in Colombia. Un ordigno esplosivo piazzato lungo la linea ferroviaria – utilizzata per trasportare il carbone estratto nella più grande miniera a cielo aperto dell’America latina – è esploso all’altezza del chilometro 51 nel municipio di Macaio. “Anche se fortunatamente non ci sono stati vittime o feriti nell’incidente, sono stati segnalati ingenti danni che saranno valutati nei prossimi giorni”, ha scritto in un comunicato la compagnia controllata della multinazionale svizzera Glencore.

“Stigmatizziamo fermamente questo tipo di atti violenti che mettono a rischio la sicurezza delle comunità vicine incidendo inoltre sull’ordine pubblico nella regione. Stiamo lavorando per ripristinare la nostra attività in sicurezza”, ha affermato El Cerrejón.

#Caribe | En La Guajira, fue atacada con explosivos la vía férrea del Cerrejón. Más en https://t.co/yqNEZK7rZ3 pic.twitter.com/mTGKX6SYMT — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 7, 2025

