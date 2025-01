I combattenti dell’M23 conquistano una città mineraria e avanzano verso nuovi territori

MeteoWeb

I miliziani del gruppo armato M23 hanno preso il controllo di una città mineraria nella provincia del Sud Kivu, in un’ulteriore avanzata del movimento nell’est della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo fonti locali pubblicate. L’M23 (‘Movimento del 23 marzo’), sostenuto dal Ruanda e con 3.000-4.000 soldati ruandesi schierati al suo fianco, si è impadronito di vaste porzioni di territorio in questa regione ricca di risorse, dilaniata da 30 anni di conflitti, da quando è risorto alla fine del 2021 nella provincia del Nord Kivu. Situata a circa 170 km a nord-ovest di Bukavu (capitale del sud Kivu), la città di Lumbishi si trova in una zona mineraria ricca di tormalina, coltan, oro e cassiterite.

“Dopo Lumbishi, i combattenti dell’M23 stanno avanzando verso Numbi e Shanje, sempre negli altipiani di Kalehe”, ha dichiarato Thomas Bakenga, amministratore del territorio di Kalehe.

