Come sta Bentancur? L’allenatore Postecoglou svela il motivo del malore

Rodrigo Bentancur, centrocampista uruguaiano del Tottenham, ha vissuto momenti di grande apprensione durante la semifinale di EFL Cup contro il Liverpool, terminata con una vittoria per 1-0 per gli Spurs. Al settimo minuto, il calciatore ex Juventus è caduto a terra dopo aver colpito di testa un calcio d’angolo, restando immobile sul terreno di gioco senza essere stato contrastato. Il primo a prestargli soccorso è stato il terzino Pedro Porro, che ha subito chiamato l’attenzione del personale medico. L’intervento è durato circa nove minuti, dopodiché Bentancur è stato sostituito da Brennan Johnson. L’episodio ha generato grande preoccupazione tra i compagni di squadra e i tifosi presenti al Tottenham Hotspur Stadium.

L’allenatore degli Spurs, Ange Postecoglou, ha fornito un aggiornamento sulle condizioni del calciatore durante un’intervista ai canali ufficiali del club: “fortunatamente, ci sono buone notizie. Bentancur è stato portato in ospedale per effettuare tutti i test necessari e verificare che fosse tutto a posto. Ora è tornato a casa e sta bene”.

I dettagli sul malore

Postecoglou ha confermato che il 27enne dovrà seguire i protocolli previsti per la commozione cerebrale, il che lo esclude dalla partita di domenica contro il Tamworth, squadra di categoria dilettantistica, valida per il terzo turno della FA Cup. “Si sente bene, ma ovviamente dobbiamo rispettare le procedure. In genere servono un paio di settimane per essere sicuri che tutto sia in ordine, ma, per fortuna, sembra essere solo una commozione cerebrale e nulla di più grave”, ha aggiunto Postecoglou.

L’allenatore ha anche elogiato il comportamento della squadra e dello staff medico: “è stato un momento angosciante, soprattutto per Pedro Porro, che è stato il primo a intervenire. Penso che i ragazzi e il nostro team medico abbiano gestito la situazione nel migliore dei modi”.

