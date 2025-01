Una compagnia petrolifera argentina punta sull’India: memorandum d’intesa per il gas naturale liquefatto

MeteoWeb

La compagnia petrolifera statale argentina YPF firmerà un memorandum d’intesa con l’India a metà gennaio per vendere il gas naturale liquefatto (gnl) di Vaca Muerta ad almeno tre società di quel Paese. Lo riferisce la testata argentina “Infobae”. L’India è uno dei maggiori consumatori di GNL a livello globale. Nel 2024, secondo Gnlglobal, era il quarto importatore al mondo. L’azienda sarà guidata dal presidente della società, Horacio Marìn, che sta girando l’Asia per acquisire più clienti e visiterà Israele, Giappone, Corea del Sud e Cina. Partecipano anche rappresentanti di aziende che lavorano a livello locale come Pan american Energy (Pae) ​​e Pampa energia, partner Ypf in altre iniziative.

