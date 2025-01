Concluse le osservazioni scientifiche di Gaia, ma le scoperte epocali non finiscono qui

MeteoWeb

Gaia, il satellite dell’Agenzia Spaziale Europea che mappa la Via Lattea, ha completato la fase di scansione del cielo della sua missione, raccogliendo più di 3mila miliardi di osservazioni di circa 2 miliardi di stelle e altri oggetti nell’ultimo decennio, rivoluzionando la visione della nostra galassia e del nostro vicinato cosmico.

Il lancio è avvenuto il 19 dicembre 2013, ed ora il carburante di Gaia si sta ora esaurendo: utilizza circa una decina di grammi di gas freddo al giorno per continuare a girare con precisione millimetrica. Questa, però, non è la fine della missione. Sono previsti test tecnologici per le prossime settimane prima che Gaia venga spostata nella sua orbita di “pensionamento” e 2 massicce pubblicazioni di dati sono previste rispettivamente per il 2026 e la fine di questo decennio.

“Oggi è la fine delle osservazioni scientifiche e celebriamo questa incredibile missione che ha superato tutte le nostre aspettative, durando quasi il doppio della durata originariamente prevista“, ha affermato il direttore scientifico dell’ESA Carole Mundell. “Il tesoro di dati raccolti da Gaia ci ha fornito intuizioni uniche sull’origine e l’evoluzione della nostra galassia, la Via Lattea, e ha anche trasformato l’astrofisica e la scienza del Sistema Solare in modi che dobbiamo ancora comprendere appieno. Gaia si è basata sull’eccellenza europea unica nell’astrometria e lascerà un’eredità duratura per le generazioni future“.

“Dopo 11 anni nello Spazio e dopo essere sopravvissuti agli impatti di micrometeoriti e alle tempeste solari lungo il percorso, Gaia ha terminato la raccolta di dati scientifici. Ora tutti gli occhi sono puntati sulla preparazione delle prossime pubblicazioni di dati“, ha evidenziato Johannes Sahlmann, project scientist di Gaia. “Sono emozionato per i risultati di questa incredibile missione e sono emozionato per le scoperte che ci attendono“.

Gaia e la migliore mappa della Via Lattea

Nel corso della missione, Gaia ha tracciato le posizioni, le distanze, i movimenti, i cambiamenti di luminosità, la composizione e numerose altre caratteristiche delle stelle, monitorandole più volte con i suoi 3 strumenti. Ciò ha permesso a Gaia di raggiungere il suo obiettivo primario di costruire la mappa più grande e precisa della Via Lattea, mostrandoci la nostra galassia natale come nessun’altra missione ha mai fatto prima. Come tale, ora abbiamo anche la migliore visione ricostruita di come la nostra galassia potrebbe apparire a un osservatore esterno.

“Contiene grandi cambiamenti rispetto ai modelli precedenti, perché Gaia ha cambiato la nostra impressione della Via Lattea. Anche le idee di base sono state riviste, come la rotazione della barra centrale della nostra galassia, la curvatura del disco, la struttura dettagliata dei bracci a spirale e la polvere interstellare vicino al Sole“, ha spiegato Stefan Payne-Wardenaar, visualizzatore scientifico presso il Max Planck Institute for Astronomy, in Germania. “Tuttavia, le parti distanti della Via Lattea rimangono delle ipotesi basate su dati incompleti. Con ulteriori rilasci di dati Gaia, la nostra visione della Via Lattea diventerà ancora più accurata“.

Storia e futuro della Via Lattea

Le ripetute misurazioni di Gaia di distanze, movimenti e caratteristiche stellari sono fondamentali per svolgere “archeologia galattica” sulla nostra Via Lattea, rivelando i collegamenti mancanti nella complessa storia della nostra galassia per aiutarci a saperne di più sulle nostre origini. Dal rilevamento di “fantasmi” di altre galassie e flussi multipli di stelle antiche che si sono fuse con la Via Lattea nella sua storia iniziale, alla scoperta di prove di una collisione in corso con la galassia nana del Sagittario oggi, Gaia sta riscrivendo la storia della Via Lattea e facendo previsioni sul suo futuro.

Nel processo di scansione delle stelle nella nostra galassia, Gaia ha individuato anche altri oggetti, dagli asteroidi nel vicinato del nostro Sistema Solare alle galassie e ai quasar (i centri luminosi e attivi delle galassie alimentati da buchi neri supermassicci) al di fuori della nostra Via Lattea.

Ad esempio, Gaia ha fornito orbite di precisione millimetrica di oltre 150mila asteroidi e misurazioni di qualità così elevata da scoprire possibili lune attorno a centinaia di essi. Ha anche creato la più grande mappa tridimensionale di circa 1,3 milioni di quasar, con il più lontano che brillava quando l’Universo aveva solo 1,5 miliardi di anni.

Gaia ha anche scoperto una nuova specie di buco nero, tra cui uno con una massa pari a circa 33 volte quella del Sole, nascosto nella costellazione dell’Aquila, a meno di 2mila anni luce dalla Terra: è la prima volta che un buco nero di origine stellare così grande viene individuato nella Via Lattea.

“È impressionante che queste scoperte siano basate solo sui primi anni di dati Gaia, e molte sono state fatte solo nell’ultimo anno. Gaia è stata la macchina delle scoperte del decennio, una tendenza che è destinata a continuare“, ha affermato Anthony Brown, presidente del Gaia Data Processing and Analysis Consortium (DPAC) e con sede presso l’Università di Leida nei Paesi Bassi.

Tante altre scoperte scientifiche rivoluzionarie in arrivo

I team scientifici e ingegneristici di Gaia stanno già lavorando a pieno ritmo ai preparativi per Gaia Data Release 4 (DR4), previsto per il 2026. Il volume e la qualità dei dati migliorano a ogni rilascio e Gaia DR4, con una produzione di dati prevista di 500 TB, non fa eccezione. Inoltre, coprirà i primi 5,5 anni della missione, corrispondenti alla durata originariamente prevista della missione.

“Questa è la versione di Gaia che la comunità stava aspettando, ed è emozionante pensare che copra solo metà dei dati raccolti“, ha evidenziato Antonella Vallenari, Vicepresidente del DPAC presso l’Istituto Nazionale di Astrofisica (INAF), Osservatorio Astronomico di Padova. “Anche se la missione ha smesso di raccogliere dati, per noi sarà tutto come al solito per molti anni a venire, mentre rendiamo questi incredibili set di dati pronti per l’uso“.

Gaia Data Release 4 è pronta ad ampliare il suo catalogo di stelle binarie, il più grande catalogo del genere fino ad oggi. Gaia ha una capacità unica di estrapolare i piccoli movimenti di coppie di oggetti celesti che orbitano vicini l’uno all’altro, e ha già individuato compagni precedentemente nascosti attorno a stelle luminose.

Per inciso, l’ultima osservazione mirata di Gaia, il 10 gennaio, è stata quella della coppia binaria 61 Cygni. Questa stella iconica ha attirato l’attenzione degli astronomi del XIX secolo per fornire alcune delle prime misurazioni del moto proprio e della parallasse, tecniche utilizzate da Gaia su circa due miliardi di stelle.

Anche le scoperte di esopianeti da parte di Gaia sono destinate ad aumentare con i prossimi set di dati, grazie al lasso di tempo più lungo di osservazioni, che renderà molto più facile individuare stelle “oscillanti”, delicatamente trascinate dai pianeti in orbita.

“Nei prossimi mesi continueremo a trasferire fino all’ultima goccia di dati da Gaia e, allo stesso tempo, i team di elaborazione intensificheranno i preparativi per la quinta e ultima importante pubblicazione di dati alla fine di questo decennio, che coprirà tutti i 10,5 anni di dati della missione“, ha spiegato Rocio Guerra, responsabile del team delle operazioni scientifiche di Gaia, con sede presso il Centro europeo di astronomia spaziale (ESAC) dell’ESA vicino a Madrid, in Spagna. “Ciò concluderà un incredibile sforzo coordinato tra centinaia di esperti del centro operativo scientifico qui all’ESAC, il team operativo della missione che ha fatto volare Gaia dal Centro operativo spaziale europeo dell’ESA in Germania e l’enorme consorzio di specialisti dell’elaborazione dati, che insieme hanno garantito il regolare svolgimento di questa meravigliosa missione per così tanto tempo“.

Il piano pensionistico di Gaia

Mentre oggi segna la fine delle osservazioni scientifiche, ora inizia un breve periodo di test tecnologici. I test hanno il potenziale per migliorare ulteriormente le calibrazioni di Gaia, scoprire di più sul comportamento di alcune tecnologie dopo 10 anni nello Spazio e persino aiutare la progettazione di future missioni spaziali.

Dopo diverse settimane di test, Gaia abbandonerà la sua attuale orbita attorno al punto di Lagrange 2, a 1,5 milioni di km dalla Terra in direzione opposta al Sole, per essere messa nella sua orbita eliocentrica finale, molto lontana dalla sfera di influenza della Terra. Verrà passivata il 27 marzo 2025, per evitare qualsiasi danno o interferenza con altri veicoli.

Un ultimo regalo

Durante i test tecnologici, l’orientamento di Gaia verrà modificato, il che significa che diventerà temporaneamente più luminoso di diverse magnitudini, rendendo molto più semplici le osservazioni tramite piccoli telescopi (non sarà visibile a occhio nudo).

“Gaia ci regalerà questo ultimo regalo mentre ci congediamo, splendendo tra le stelle prima del suo meritato pensionamento“, ha concluso Uwe Lammers, Gaia Mission Manager. “È un momento per celebrare questa missione trasformativa e ringraziare tutti i team per oltre un decennio di duro lavoro nel gestire Gaia, pianificare le sue osservazioni e garantire che i suoi preziosi dati vengano restituiti senza problemi alla Terra“.

