La 17ª Conferenza Spaziale Europea: i momenti salienti punto per punto

La 17ª Conferenza Spaziale Europea è iniziata allo SQUARE di Bruxelles martedì 28 gennaio 2025. È la prima iterazione della conferenza a presentare il Commissario europeo per la Difesa e lo Spazio, Andrius Kubilius. Nel suo discorso di apertura, il Commissario Kubilius ha chiesto unità nell’ecosistema spaziale affermando: “chi controlla lo spazio, controlla il futuro. Se vogliamo che lo spazio sia una forza per il bene, l’Europa deve rimanere una potenza spaziale leader”. Ha anche sottolineato l’importanza del Consiglio ESA di quest’anno a livello ministeriale: “il Consiglio ministeriale ESA alla fine di quest’anno sarà uno dei momenti decisivi. Per massimizzare l’effetto dei nostri investimenti, dobbiamo lavorare mano nella mano”.

Il Direttore generale dell’Agenzia spaziale europea ha tenuto un discorso di apertura in cui ha affermato che era necessario un significativo aumento dei finanziamenti sia a livello di ESA che di UE: “L’unità richiede impegno, visione e determinazione. Se l’Europa vuole avere successo nello spazio e sulla scena globale, dobbiamo agire con urgenza e determinazione. Dobbiamo aumentare gli investimenti, creare partnership e realizzare la visione che porterà l’Europa a nuove vette”, ha affermato.

Subito dopo i loro discorsi, il Commissario Kubilius e il Direttore generale dell’ESA Aschbacher hanno partecipato a un punto stampa congiunto, il cui comunicato è disponibile per la consultazione qui.

Sviluppi nell’osservazione della Terra

Sentinella-1D

Su incarico della Commissione Europea, l’ESA ha firmato un contratto con Arianespace per assicurarsi un razzo Ariane 6 per il lancio del satellite Sentinel-1D, la quarta unità della missione Copernicus Sentinel-1 programmata per la seconda metà di quest’anno. Il satellite Copernicus Sentinel-1D verrà lanciato a bordo del nuovo razzo europeo Ariane 6 a due propulsori, noto come Ariane 62, per unirsi al suo gemello, Sentinel-1C, lanciato lo scorso dicembre. Sentinel-1D sostituirà il vecchio satellite Sentinel-1A, in orbita da quasi 11 anni, ben oltre la sua durata nominale. Sviluppata dall’ESA per la Commissione Europea, la missione Sentinel-1 si basa su una costellazione di due satelliti identici che volano nella stessa orbita ma a 180° di distanza per ottimizzare la copertura globale e la distribuzione dei dati per Copernicus .

Sentinella-5

Nel frattempo, ESA, Eumetsat, la Commissione Europea e Arianespace hanno annunciato un accordo per anticipare il lancio del primo satellite meteorologico MetOp di seconda generazione , che trasporta anche la missione Copernicus Sentinel-5, ad agosto 2025 a bordo di un razzo Ariane 6. L’annuncio anticipa il lancio del satellite MetOp di seconda generazione, MetOp-SG-A1, dal terzo trimestre di quest’anno ad agosto. Lo strumento Copernicus Sentinel-5 che verrà trasportato a bordo del satellite per la Commissione Europea misura la distribuzione di gas traccia atmosferici come ozono, biossido di azoto, biossido di zolfo, formaldeide, gliossale, monossido di carbonio e metano, nonché aerosol.

CO₂M

Sulla base del contratto iniziale per sviluppare due satelliti per la missione Copernicus Anthropogenic Carbon Dioxide Monitoring , la Commissione Europea e l’ESA hanno ora affidato a OHB System AG lo sviluppo di un terzo satellite. Questa aggiunta accelererà la copertura globale, consentendo misurazioni più rapide e complete delle emissioni di anidride carbonica e metano dalle attività umane per migliorare la valutazione degli sforzi di mitigazione del clima. I tre satelliti trasporteranno ciascuno uno spettrometro nel vicino infrarosso e nell’infrarosso a onde corte per misurare l’anidride carbonica atmosferica ad alta risoluzione spaziale.

Missioni contributive di Copernicus

Diciannove aziende di dati satellitari hanno firmato accordi per fornire servizi nuovi o migliorati al programma Copernicus nei loro ruoli di Copernicus Contributing Missions. L’ESA e la Commissione Europea hanno consolidato il loro impegno a fornire dati complementari commerciali attraverso le Copernicus Contributing Missions (CCM), accogliendo 10 aziende di fornitura di dati di osservazione della Terra affermate e note che hanno recentemente firmato contratti come parte dell’attività delle CCM. Sei dei nuovi firmatari sono importanti attori dell’industria spaziale europea che offrono dati EO da satelliti europei e quattro sono noti fornitori di dati EO che offrono dati EO commerciali da satelliti che non fanno parte del territorio dell’UE. C’è stata anche una cerimonia simbolica per nove scale-up spaziali europee già sotto contratto con l’ESA per CCM, che entreranno a far parte del Copernicus Space Data Ecosystem (CSDE), la piattaforma dati chiave di Copernicus che offre accesso gratuito ai dati Copernicus Sentinel su terra, oceani e atmosfera della Terra. Le Copernicus Contributing Missions sono missioni satellitari commerciali che svolgono un ruolo cruciale nel fornire dati complementari di osservazione della Terra (EO) per soddisfare le esigenze dei Copernicus Services e i requisiti delle autorità pubbliche. Il programma CCM è finanziato dalla Commissione Europea e implementato dall’ESA.

Sentinella-2C

Sentinel-2C è stato dichiarato pienamente operativo, in una nuova pietra miliare nella consolidata collaborazione tra ESA e Commissione Europea. Il satellite è stato ora consegnato per la sua missione. Il terzo satellite Copernicus Sentinel-2 è stato lanciato dallo spazioporto europeo nella Guyana francese a bordo dell’ultimo razzo Vega il 5 settembre 2024 alle 03:50 CEST (4 settembre 22:50 ora locale). Come i suoi fratelli, Sentinel-2A e Sentinel-2B, il satellite trasporta un imager multispettrale che scatta immagini ad alta risoluzione della terra, delle isole e delle acque interne e costiere della Terra dalla sua altitudine orbitale di 786 km.

Memorandum d’intenti sull’osservazione della Terra e degli oceani

L’Agenzia Spaziale Europea e Mercator Ocean International hanno firmato un Memorandum d’Intenti storico per migliorare la loro collaborazione nelle attività di Osservazione della Terra e Oceani Digitali. Questa collaborazione si basa sulla partnership di lunga data nell’ambito del programma Copernicus.

Immagina la navicella spaziale

L’Europa è un passo più vicina al ritorno su Venere, poiché l’Agenzia Spaziale Europea ha assegnato un contratto a Thales Alenia Space per costruire la navicella spaziale Envision . Dopo le scoperte di Venus Express, Envision esaminerà la superficie, l’interno e l’atmosfera del pianeta con una precisione senza pari. La direttrice scientifica dell’ESA Carole Mundell ha affermato “Nessun’altra missione ha tentato un’indagine così completa del nostro vicino straordinariamente inospitale”.

Contratti per missioni IOD/IOV con fornitori europei di ride sharing

L’Agenzia spaziale europea ha firmato per conto della Commissione europea una serie di contratti con piccoli produttori di satelliti per garantire un rapido accesso all’orbita tramite servizi di rideshare per le future innovazioni europee. La firma del contratto fa parte del programma In-Orbit Demonstration and Validation (IOD/IOV) gestito dall’ESA per conto della Commissione europea. I contratti sono stati assegnati ad Aerospacelab , Berlin Space Technologies , D-Orbit , ISISPACE , LuxSpace e Open Cosmos . Il programma IOD/IOV garantisce che le tecnologie innovative possano essere testate efficacemente nello spazio, riducendo il tempo che altrimenti sarebbe necessario per immetterle sul mercato.

