La controrisposta della Groenlandia: il premier avvisa Trump e gli USA

“Non vogliamo essere americani”. Così il premier della Groenlandia, Mute Edge, ha risposto alle nuove ‘minacce’ di Donald Trump, che tra l’altro non ha escluso l’uso della forza per acquisire il territorio autonomo danese. “Noi siamo groenlandesi, non vogliamo essere americani – ha scandito nel corso di una conferenza stampa durante la quale ha parlato di “una situazione difficile” – E non vogliamo neanche essere danese. Il futuro della Groenlandia sarà deciso dalla Groenlandia”.

