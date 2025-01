Corea del Sud, incendio a Seongnam: in salvo 310 persone

MeteoWeb

Centinaia di persone sono state salvate o evacuate dopo che un incendio è scoppiato in un grande edificio in Corea del Sud, nella città di Seongnam. Più di 260 vigili del fuoco e 80 veicoli sono stati inviati sul luogo dell’incendio, che è stato spento circa un’ora e mezza dopo la prima segnalazione. I soccorritori hanno finora tratto in salvo 240 persone, mentre altre 70 sono riuscite a uscire dall’edificio di 8 piani in modo autonomo. Circa 28 persone hanno riportato ferite leggere, tra cui alcune rimaste intossicate dal fumo. Proseguono le operazioni per assicurarsi che nessuno sia rimasto intrappolato all’interno del palazzo di 8 piani.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.