Cos’è DeepSeek e perché spaventa i colossi dell’Intelligenza Artificiale

Un terremoto si è abbattuto sul mondo della tecnologia con l’emergere di DeepSeek, un modello di intelligenza artificiale sviluppato da una startup cinese che ha scosso profondamente gli equilibri della Silicon Valley e delle grandi aziende del settore. Presentato quasi in sordina lo stesso giorno dell’insediamento del presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il chatbot DeepSeek ha rapidamente conquistato il primo posto tra le app gratuite più scaricate sull’App Store statunitense, superando il celebre ChatGPT di OpenAI. Cosa rende questo modello così speciale, al punto da allarmare non solo i giganti tecnologici americani ma anche le autorità governative?

DeepSeek, un modello rivoluzionario a basso costo

La principale fonte di preoccupazione è la capacità di DeepSeek di competere con modelli avanzati come ChatGPT a un costo significativamente ridotto. Secondo quanto dichiarato dalla startup, il suo ultimo modello, denominato R1, è stato sviluppato in soli 2 mesi con un investimento inferiore ai 6 milioni di dollari. Ciò rappresenta una frazione degli investimenti effettuati dai principali attori occidentali, come OpenAI, Microsoft e Google, che destinano decine di miliardi di dollari allo sviluppo dell’IA, principalmente in hardware avanzato e costosi chip prodotti da Nvidia.

La differenza di costi è particolarmente significativa considerando che le esportazioni dei chip più avanzati di Nvidia verso la Cina sono bloccate per ordine del governo statunitense. Eppure, DeepSeek sembra aver aggirato questa limitazione utilizzando soluzioni alternative per addestrare il suo modello, dimostrando che un approccio più economico potrebbe essere altrettanto efficace.

Kathleen Brooks, direttore della ricerca presso XTB, ha sottolineato l’importanza strategica di questa innovazione: “Se la Cina sta recuperando rapidamente terreno rispetto agli Stati Uniti nella corsa all’IA, allora l’economia dell’IA verrà capovolta”. Ciò apre interrogativi cruciali sul futuro degli investimenti nell’intelligenza artificiale: è ancora giustificato investire centinaia di miliardi di dollari quando è possibile ottenere risultati comparabili con risorse limitate?

Implicazioni geopolitiche

Il successo di DeepSeek non è passato inosservato a Washington. Donald Trump, intervenendo durante un raduno in Florida, ha definito il lancio del modello cinese un “campanello d’allarme” per il settore tecnologico americano. Il suo consigliere per l’intelligenza artificiale, David Sacks, ha colto l’occasione per giustificare la decisione della Casa Bianca di annullare gli ordini esecutivi dell’era Biden, che imponevano standard di sicurezza più rigidi nello sviluppo dell’IA. Queste normative, secondo Sacks, avrebbero danneggiato le aziende americane senza offrire garanzie che la Cina avrebbe fatto altrettanto.

Marc Andreessen, noto investitore tecnologico, ha descritto il modello R1 di DeepSeek come il “Momento Sputnik” dell’intelligenza artificiale, paragonandolo al lancio del primo satellite artificiale da parte dell’Unione Sovietica nel 1957. Il paragone è eloquente: DeepSeek non rappresenta solo una sfida tecnologica, ma anche un potenziale spartiacque nella competizione geopolitica tra Stati Uniti e Cina.

Il nodo etico e la censura

Nonostante le sue impressionanti capacità tecniche, DeepSeek ha mostrato i limiti di un modello di intelligenza artificiale sviluppato sotto l’influenza di un regime autoritario. Diversi utenti sui social media hanno evidenziato la reticenza del chatbot a rispondere a domande su temi sensibili per il governo cinese, come la repressione di Piazza Tienanmen nel 1989, lo status di Taiwan o la persecuzione degli Uiguri. Quando interrogato su questi argomenti, DeepSeek risponde spesso con un laconico “Questo va oltre il mio attuale scopo”, evitando di entrare nel merito.

Questa censura è vista come un riflesso delle restrizioni imposte dal governo cinese, ma solleva anche interrogativi più ampi sull’affidabilità e l’imparzialità delle risposte offerte dai modelli di intelligenza artificiale. Potrebbe DeepSeek diventare uno strumento di propaganda o di controllo delle informazioni? E, soprattutto, quanto è risolvibile questo problema nelle versioni future del modello?

Reazioni dal mondo tecnologico

Il CEO di Microsoft, Satya Nadella, ha cercato di smorzare i timori legati all’arrivo di DeepSeek, affermando che un’IA più accessibile e meno costosa potrebbe rappresentare un vantaggio per tutti. Tuttavia, durante il World Economic Forum di Davos, lo stesso Nadella ha ammesso: “Dovremmo prendere molto, molto seriamente gli sviluppi provenienti dalla Cina”. Nel frattempo, Microsoft e Meta hanno annunciato piani per investire rispettivamente 80 e 60 miliardi di dollari nell’IA nel 2025, un chiaro segnale che la competizione è tutt’altro che conclusa.

DeepSeek, una svolta con innumerevoli implicazioni

DeepSeek rappresenta una svolta nella corsa all’intelligenza artificiale, non solo per le sue capacità tecnologiche, ma anche per le implicazioni economiche, geopolitiche ed etiche che porta con sé. La sua capacità di competere con modelli occidentali a un costo molto inferiore è una sfida diretta al predominio tecnologico degli Stati Uniti e dei suoi alleati.

Tuttavia, il successo di DeepSeek non è privo di ombre. Le limitazioni imposte dal contesto politico cinese sollevano dubbi sull’affidabilità e sulla trasparenza del modello, mettendo in luce le difficoltà di conciliare innovazione tecnologica e libertà d’informazione. La sfida è lanciata, e la risposta dei colossi occidentali determinerà il futuro dell’intelligenza artificiale in un mondo sempre più interconnesso e competitivo.

