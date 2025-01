Spazio: COSMO-SkyMed confermata a supporto di Copernicus

MeteoWeb

Alla European Space Conference in corso a Bruxelles, e-GEOS (Telespazio 80% e ASI 20%) e l’Agenzia Spaziale Europea (ESA) hanno annunciato la firma del contratto, dal valore di circa 5 milioni di euro, per la distribuzione di dati COSMO-SkyMed nei servizi Copernicus, proseguendo il supporto della costellazione italiana al Programma, che dura da oltre dieci anni.

La costellazione COSMO-SkyMed – di proprietà dell’Agenzia Spaziale Italiana e del Ministero della Difesa e di cui e-GEOS è distributore esclusivo mondiale dei dati a fini commerciali – si conferma dunque una delle Copernicus Contributing Missions (CCM) di punta del Programma di Osservazione della Terra della Commissione Europea, garantendo la fornitura tempestiva di dati SAR complementari a quelli delle missioni Sentinel.

La licenza è stata concessa in seguito ad una procedura di Dynamic Purchasing System (DPS) istituita dall’ESA per l’acquisto di dati commerciali di Osservazione della Terra per supportare i servizi Copernicus. Nell’ambito della procedura, e-GEOS per la missione COSMO-SkyMed, è stata inquadrata come fornitore commerciale europeo consolidato di dati per Copernicus.

Gli utenti avranno accesso ai dati della costellazione COSMO-SkyMed attraverso il Rapid Response Desk (RRD) dell’ESA sviluppato da un consorzio guidato da GAF AG (una società 100% e-GEOS) insieme a e-GEOS, Sinergise Solutions, Telespazio Ibérica, T-Systems e TAITUS.

“Questo contratto conferma il ruolo di e-GEOS da protagonista in Copernicus, attestando la centralità dell’Italia e dei suoi asset strategici all’interno dei programmi spaziali europei”, ha dichiarato Milena Lerario, Amministratore Delegato di e-GEOS. “Grazie al proprio know-how tecnologico all’avanguardia e all’accesso alla costellazione COSMO-SkyMed, e-GEOS fornisce ai cittadini dell’Unione Europea innumerevoli servizi, tra cui mappe per le emergenze e i disastri, analisi sulla stabilità del territorio e delle infrastrutture e soluzioni di resilienza urbana al cambiamento climatico”.

