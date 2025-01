Crisi energetica in Transnistria: l’interruzione del gas russo minaccia le industrie e le famiglie

MeteoWeb

L’interruzione delle forniture di gas russo alla Transnistria ha portato alla chiusura di tutte le attività industriali, ad eccezione di quelle alimentari. La situazione sta creando preoccupazione, come sottolineato da Sergei Obolonik, primo vice primo ministro della regione, che afferma: “È troppo presto per giudicare come si svilupperà la situazione… Il problema è così esteso che se non viene risolto per molto tempo, avremo già cambiamenti irreversibili, ovvero le imprese perderanno la loro capacità di avviarsi“.

Secondo quanto riportato dal Guardian, la compagnia energetica locale ha deciso di interrompere il riscaldamento e l’acqua calda per le famiglie mercoledì scorso. In risposta alla crisi, le autorità hanno esortato i cittadini a riscaldarsi riunendosi in una stanza singola, coprendo le finestre con tende o coperte e utilizzando stufe elettriche. In merito alla disponibilità di gas nella regione, il leader della Transnistria, Vadim Krasnoselsky, ha dichiarato che la regione possiede riserve sufficienti per garantire un uso limitato del gas per 10 giorni nelle zone settentrionali e per il doppio del tempo nel sud.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.