Crisi alla Monnaie de Paris: difetti nelle medaglie di Parigi 2024 scatenano polemiche

La Monnaie de Paris, la zecca nazionale della Francia, celebre istituzione responsabile della produzione delle medaglie olimpiche di Parigi 2024, si trova al centro di una crisi senza precedenti. Problemi legati alla qualità del rivestimento delle medaglie hanno portato al richiamo di centinaia di esemplari da parte degli atleti e a un terremoto all’interno dell’organigramma aziendale. Secondo le informazioni rivelate da La Lettre, il presidente della Monnaie de Paris, Marc Schwartz, ha recentemente destituito tre figure chiave della produzione: il direttore industriale Jacky Frehel, il responsabile della produzione del sito parigino Éric Matte e il responsabile della qualità, igiene, sicurezza e ambiente Hélène Juton. Questi cambiamenti seguono le numerose segnalazioni di craquelure (crepe) sulle medaglie, un difetto che ha scatenato polemiche tra gli atleti e sui social media.

Problemi di qualità e richiami

I problemi con le medaglie sono emersi pubblicamente a partire dal 2 agosto, quando il celebre skater americano Nyjah Huston ha condiviso sui social media immagini della sua medaglia di bronzo, danneggiata appena dieci giorni dopo la cerimonia di premiazione. Episodi simili sono stati riportati anche da altri atleti, come il nuotatore Maxime Grousset e i membri della squadra del 4×100 m misto, Yohann Ndoye Brouard e Clément Secchi. Le medaglie presentano crepe simili a “pelle di coccodrillo”, un problema che ha suscitato malcontento e reso necessario il richiamo di oltre 100 esemplari al Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici e Paralimpici (COJOP) di Parigi 2024.

Una crisi interna

La crisi interna si è aggravata con la decisione di Marc Schwartz di rimuovere i vertici della produzione. Jacky Frehel ha annunciato la sua partenza per gennaio 2024, mentre Éric Matte e Hélène Juton hanno lasciato i loro incarichi già nell’autunno del 2023. La causa principale dei difetti risiede in un cambio forzato dei materiali utilizzati per il rivestimento delle medaglie. La direttiva europea REACH ha vietato l’uso del trioxyde de chrome, un componente fondamentale del precedente vernice, costringendo la Monnaie de Paris a introdurre in fretta e furia nuovi materiali non sufficientemente testati.

Un precedente con Huawei

I problemi con i rivestimenti non sono iniziati con le medaglie olimpiche. Già nell’ottobre 2023, il colosso cinese Huawei, cliente di lunga data della Monnaie de Paris, aveva restituito oltre 12.000 medaglie del lavoro a causa di crepe simili. Questo episodio aveva già minato la reputazione dell’istituzione, simbolo del “Made in France” a livello internazionale.

Conseguenze economiche e reputazionali

La Monnaie de Paris si trova ora ad affrontare costi significativi per sostituire le medaglie difettose e ripristinare la fiducia dei suoi clienti. Inoltre, le recenti dimissioni di tre dirigenti di alto livello comporteranno ulteriori spese. In passato, una singola uscita negoziata aveva già pesato sul bilancio per oltre 200.000 euro. Questa crisi arriva inoltre in un momento già delicato per l’istituzione, già alle prese con le perdite causate dalla produzione di monete da un centesimo difettose, costate circa 800.000 euro nel 2023.

Soluzioni e futuro

Per affrontare il problema, l’atelier della Monnaie de Paris ha avviato una collaborazione con una società specializzata di Lione per sviluppare nuove tecnologie di rivestimento. Nel frattempo, il COJOP ha garantito che tutte le medaglie difettose saranno sostituite, anche se non è ancora stato fornito un calendario preciso.

La situazione resta tesa, con la Monnaie de Paris che ha scelto di non commentare ufficialmente, citando il “segreto industriale” e la “riservatezza verso i clienti”. Tuttavia, l’istituzione rischia di pagare un caro prezzo sia in termini economici che di reputazione, proprio mentre i riflettori internazionali continuano a puntare su di lei.

