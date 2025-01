Crolla un ponte pedonale ad Anchorage a causa del vento: traffico bloccato sulla Seward Highway

MeteoWeb

La recinzione laterale e il tetto di un ponte pedonale sono crollati a causa del forte vento domenica mattina presto, chiudendo l’autostrada principale a sud di Anchorage in entrambe le direzioni fino a quando i detriti non saranno rimossi. Nessuno è rimasto ferito quando la struttura è caduta sulla Seward Highway, sul lato sud della città più grande dell’Alaska, secondo l’Alaska Department of Transportation & Public Facilities. Un operaio autostradale ha segnalato i detriti intorno alle 2:30 del mattino. Il traffico è stato deviato e le squadre con seghe e pale caricatrici frontali hanno rimosso i detriti entro le 6:30 del mattino, ha affermato via e-mail il portavoce del dipartimento Shannon McCarthy.

“Sebbene sia troppo presto per determinare la causa, è probabile che i venti siano stati una componente importante”, ha affermato McCarthy. La struttura principale della passerella che attraversa l’autostrada a quattro corsie, una rampa di accesso e una strada esterna sono rimaste intatte. Il ponte collega un quartiere a una scuola elementare. I venti in quel momento hanno raggiunto i 20 mph (32 chilometri orari). Pioggia battente, neve e vento fino a 60 mph (96 chilometri orari) erano previsti più tardi domenica, secondo il National Weather Service.

