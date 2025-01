Da oggi a Milano nuove restrizioni per i fumatori

MeteoWeb

Da oggi, a Milano, entra in vigore il secondo step del Piano Aria e Clima, con nuove restrizioni per i fumatori. Non sarà più possibile fumare all’aperto a meno che non si sia a almeno 10 metri di distanza da altre persone. Questa misura estende il divieto, già introdotto nel 2021, che limitava il fumo in aree come parchi, impianti sportivi e cimiteri, includendo ora anche tutte le aree pubbliche e stradali, eccetto i luoghi isolati. I dehors di bar e ristoranti sono anch’essi inclusi nel divieto, suscitando critiche da parte di Confcommercio Milano, che ha definito la misura una “battaglia ideologica”. Tuttavia, le sanzioni riguarderanno solo i fumatori, con multe tra i 40 e i 240 euro per chi non rispetterà le nuove regole, mentre i commercianti non saranno multati. Questa iniziativa mira a ridurre le emissioni di polveri sottili, responsabili del 7% delle emissioni in città, e a contribuire al target di riduzione del 45% delle emissioni entro il 2030. I controlli inizieranno in modo morbido, con la Polizia Locale che avvierà un monitoraggio graduale.

