Dal disgelo in montagna al caldo primaverile sulla costa: l’Abruzzo vive una giornata anomala

Una mattina di gennaio fuori dall’ordinario in Abruzzo, con temperature ben oltre le medie stagionali che hanno interessato il territorio sia in montagna che lungo la costa. Le stazioni meteorologiche poste sopra i 1000 metri di altitudine segnalano valori ampiamente positivi, fenomeno che ha accelerato il processo di fusione del manto nevoso in molte località montane.

A Campo di Giove, a quota 1060 metri, la colonnina di mercurio ha raggiunto i +11°C, mentre sull’Altopiano delle Cinque Miglia, situato a 1250 metri, si sono registrati +9.6°C. Situazioni analoghe anche a Rocca di Cambio, dove il termometro segnava +8.2°C a 1440 metri, e a Pescocostanzo, con una temperatura di +7.8°C a 1260 metri. Persino Campo Felice, a 1530 metri di altitudine, ha fatto registrare valori anomali per il periodo, con +6.6°C.

La situazione non è meno sorprendente lungo le coste, dove il Garbino – il vento caldo di caduta che soffia impetuoso sull’Abruzzo – ha fatto schizzare le temperature verso livelli primaverili. A Montesilvano il termometro ha raggiunto i +19.7°C, mentre a Pescara i +18.2°C confermano un quadro climatico straordinario per il mese di gennaio.

L’effetto del Garbino, responsabile di queste condizioni eccezionali, non solo ha innalzato le temperature ma ha anche contribuito a un’accelerazione del disgelo nelle aree montane, lasciando i paesaggi invernali dell’Abruzzo decisamente fuori contesto.

