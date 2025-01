Decollo interrotto: 4 feriti e 204 evacuati su un volo Delta

MeteoWeb

Un aereo della Delta Airlines con a bordo 204 passeggeri è stato evacuato su una pista dell’aeroporto di Atlanta dopo che un problema ai motori ha causato l’interruzione del decollo. Quattro persone sono rimaste ferite. Lo ha reso noto la stessa compagnia aerea americana. L’aereo era diretto a Minneapolis, in Minnesota. Dopo che il decollo è stato interrotto, i passeggeri sono stati fatti evacuare attraverso gli scivoli di emergenza. Dei quattro feriti solo uno è stato trasportato in ospedale, gli altri sono stati assistiti sul posto. Questa mattina, le operazioni in quello è considerato uno dei principali hub aeroportuali del Paese, hanno subito rallentamenti sia per l’incidente al Boeing della Delta sia per il maltempo.

