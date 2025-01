Diabete, in Italia arriva un microinfusore di insulina: caratteristiche e risultati

MeteoWeb

Insulet Corporation (NASDAQ: PODD) annuncia che Omnipod 5 è ora disponibile in Italia per le persone con diabete di tipo 1 di età pari o superiore ai due anni; Theras è il distributore di Omnipod in Italia. Omnipod è riconosciuto come il microinfusore di insulina più frequentemente scelto dai nuovi utilizzatori di microinfusori in molti Paesi europei. Omnipod 5 è inoltre il primo sistema AID (Automated Insulin Delivery) senza catetere e impermeabile compatibile con differenti sensori CGM (Continuous Glucose Monitoring). Ha dimostrato risultati clinici significativi, supportati da dati reali, tra cui una riduzione dell’emoglobina glicata (HbA1c) e un miglioramento del tempo nell’intervallo glicemico, mantenendo un basso rischio di ipoglicemia. 4,5,6

“Siamo entusiasti di portare il nostro sistema AID di punta Omnipod 5 a un numero sempre maggiore di persone in tutta Europa, dopo il successo nel Regno Unito, in Germania, nei Paesi Bassi e in Francia – dichiara Patrick Crannell, Senior VP e International GM di Insulet – il lancio in Italia rappresenta un ulteriore passo significativo verso il miglioramento della vita delle persone con diabete in tutto il mondo e coincide con ulteriori lanci in Danimarca, Finlandia, Norvegia e Svezia”.

Compatibile con i sensori per il monitoraggio continuo della glicemia Dexcom G6 e Abbott FreeStyle Libre 2 Plus, Omnipod 5 è il primo e unico sistema AID senza catetere integrato con entrambi questi marchi di sensori CGM. “Omnipod 5 è il primo e al momento unico sistema di somministrazione automatica di insulina senza catetere che si integra con Dexcom G6 e Abbott FreeStyle Libre 2 Plus. Una opportunità attesa da tempo sia dai professionisti che operano in diabetologia che dalle persone con diabete che finalmente diventa realtà anche nel nostro Paese – afferma il Prof. Riccardo Candido, Presidente dell’Associazione Medici Diabetologi (AMD) – Il Pod è progettato con un algoritmo incorporato che regola automaticamente l’erogazione di insulina del microinfusore a un target di glucosio personalizzabile, in base al valore del monitoraggio in continuo e alla tendenza. Omnipod 5 aiuta a semplificare la vita con il diabete e determina un miglioramento della glicemia e dell’emoglobina glicata riducendo sensibilmente il rischio di ipoglicemia anche nelle persone che già presentavano un buon controllo glicemico. Questa nuova opportunità tecnologica, semplice, intuitiva e facile da usare, amplierà le opzioni di trattamento disponibili per le persone con diabete di tipo 1 permettendo di personalizzare ulteriormente le strategie terapeutiche”.

L’integrazione con differenti sensori

L’integrazione di Omnipod 5 con differenti sensori CGM compatibili – Dexcom G6 e Abbott FreeStyle Libre 2 Plus – permette a più utilizzatori di accedere al dispositivo e sfruttarne i benefici. Inoltre, offre ai prescrittori una maggiore flessibilità nella scelta del sensore più adatto per i propri pazienti, facilitando e accelerando l’avvio della terapia AID con Omnipod 5.

“La grande vestibilità, la semplicità d’uso e l’affidabilità di Omnipod 5, il primo sistema patch integrato con più sensori, sono qualità altamente apprezzate dalle persone con diabete. Grazie alla sua tecnologia avanzata, Omnipod 5 consente un’erogazione continua e automatizzata di insulina, adattandosi in tempo reale ai valori glicemici rilevati dal sensore. Questo dispositivo rappresenta un importante passo avanti nel sistema dei device patch, – specifica la Prof.ssa Raffaella Buzzetti, Presidente della Società Italiana di Diabetologia (SID) – che offrono maggiore libertà e discrezione nella gestione del diabete. Particolarmente amato dai giovani, Omnipod 5 sta riscuotendo un crescente successo anche tra gli adulti, migliorando la qualità di vita e semplificando il controllo glicemico quotidiano”.

“L’utilizzo del dispositivo Omnipod 5 può portare importanti benefici ai minori con diabete di tipo 1 – spiega il Prof. Valentino Cherubini, Presidente della Società Italiana di Endocrinologia e Diabetologia Pediatrica (SIEDP) – in particolare, l’assenza del catetere rappresenta un vantaggio significativo, facilitando le attività quotidiane dei bambini. Allo stesso tempo, i caregiver possono contare sullo scarico automatico dei dati tramite la piattaforma Glooko, che consente un monitoraggio costante della terapia in collaborazione con lo specialista di riferimento”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.