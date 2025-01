Dramma in mare: sub muore dopo un malore durante un’immersione

MeteoWeb

E’ morto il sub di 55 anni che intorno alle 11,30 di questa mattina ha accusato un malore in mare mentre stava effettuando un’immersione alla Torre di Calafuria, la scogliera a sud di Livorno, in compagnia di un amico. L’uomo è stato ricoverato in gravissime condizioni all’ospedale di Pisa, dove è giunto con l’elisoccorso, dove poi è morto. E’ stato l’amico a chiamare i soccorsi vedendo il 55enne in difficoltà. Sul posto sono giunti i vigili del fuoco e i sanitari del 118.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.