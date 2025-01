Droni verso Mosca abbattuti: restrizioni temporanee agli aeroporti della capitale

MeteoWeb

Le forze di difesa aerea nel distretto di Podolsk hanno abbattuto due droni che volavano verso Mosca: lo ha riferito il sindaco della capitale russa Sergei Sobyanin, secondo quanto riporta l’agenzia Ria Novosti. In precedenza, il sindaco aveva riferito anche di un Uav in volo verso Mosca e respinto nel distretto di Kolomna e nel distretto di Ramenskoye. Non sono state segnalate vittime o danni, ma sono state introdotte restrizioni temporanee ai voli negli aeroporti Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky della capitale.

