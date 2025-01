Egitto: scoperte antiche tombe e pozzi funerari a Luxor | FOTO

MeteoWeb

L’Egitto ha annunciato nuove scoperte archeologiche, tra cui tombe di alti funzionari risalenti a 4.000 anni fa e reperti artistici dell’epoca della regina Hatshepsut, in un’antica necropoli della celebre città di Luxor. Gli artefatti, emersi durante una campagna di scavo durata tre anni, sono stati rinvenuti nella zona di Deir al-Bahari, nella necropoli di Tebe, sulla riva occidentale del Nilo, ha precisato in un comunicato l’egittologo-star Zahi Hawass, che ha guidato la missione in collaborazione con il Consiglio supremo delle antichità egiziane. Le scoperte spaziano dalla XV dinastia (1650-1550 a.C.) fino alla potente XVIII (1550-1292 a.C.), che annoverava faraoni come la regina Hatshepsut e il re Tutankhamon.

Il team ha rivelato una parte intatta delle fondamenta del tempio funerario della valle della regina Hatshepsut, oltre a opere d’arte, tra cui bassorilievi e iscrizioni dai colori vividi e straordinariamente ben conservati. I 1.500 blocchi decorati rappresentano la regina e il suo successore, Thutmose III, mentre compiono rituali sacri.

Sono “le scene più belle che abbia mai visto nella mia vita”, ha dichiarato Hawass, presentando queste scoperte. “È la prima volta che disponiamo di un set completo della decorazione di un tempio risalente alla XVIII dinastia”, ha aggiunto parlando a giornalisti.

Sotto le fondamenta del tempio, gli archeologi hanno scoperto un deposito intatto di strumenti cerimoniali con l’iscrizione del nome della regina Hatshepsut. Tra le altre scoperte figurano tombe scavate nella roccia del Medio Regno appartenenti ad alti funzionari, oltre a una tomba del “sorvegliante del palazzo” della regina Tetisheri della XVII dinastia, nonna del re Ahmose, che espulse gli Hyksos dall’Egitto.

I manufatti rinvenuti

Tra i manufatti rinvenuti nelle tombe vi sono monete di bronzo con l’immagine di Alessandro Magno risalenti all’epoca di Tolomeo I (367-283), giocattoli per bambini fatti di argilla, cartonnage e maschere funerarie che coprivano le mummie, scarabei alati, perline e amuleti funerari. Hawass ha detto ai giornalisti che le scoperte potrebbero “ricostruire la storia” e offrire una comprensione del tipo di programmi che gli antichi Egizi progettavano all’interno di un tempio.

Gli archeologi hanno trovato anche i resti del Tempio della Valle della regina Hatshepsut, tombe scavate nella roccia risalenti al Medio Regno (1938 a.C. – 1630 a.C.), pozzi funerari della XVII dinastia, la tomba di Djehuti-Mes e parte della necropoli tolemaica di Assassif. Le squadre egiziane hanno scoperto alcuni manufatti come tavoli di ceramica che venivano utilizzati per offrire pane, vino e carne. All’interno dei pozzi funerari risalenti al periodo compreso tra il 1580 a.C. e il 1550 a.C. sono state rinvenute bare antropoidi in legno, tra cui una appartenente a un bambino.

È rimasta intatta dalla sua sepoltura, avvenuta circa 3.600 anni fa. All’interno della camera funeraria sono stati trovati anche archi da guerra, a indicare che i proprietari delle tombe avevano un passato militare e avevano combattuto per liberare l’Egitto dagli Hyksos. Non sono stati trovati invece molti manufatti dalla tomba di Djehuti Mes, ma la tomba stessa rivela qualcosa di più su Djehuti Mes, che supervisionava il palazzo della regina Teti Sheri. La data incisa sulle stele funerarie di Djehuti Mes indica che la tomba risale al 9° anno di regno del re Ahmose I (1550 a.C. – 1525 a.C.).

È stata portata alla luce anche parte dell’estesa necropoli tolemaica che occupava il sito della strada rialzata e del Tempio della Valle. Le tombe del cimitero furono costruite con mattoni di fango sopra i resti del tempio della regina Hatshepsut. Gran parte della necropoli era stata riportata alla luce nel XX secolo, ma non era stata adeguatamente documentata.

A novembre, archeologi egiziani e americani avevano scavato un’antica tomba con 11 sepolture sigillate vicino a Luxor. La tomba, risalente al Medio Regno, è stata rinvenuta nella necropoli di South Asasif, accanto al Tempio di Hatshepsut.

