Elon Musk: “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata”

Elon Musk ha annunciato su X, il social network precedentemente noto come Twitter, che SpaceX è pronta a offrire all’Italia una connettività avanzata. “Pronti a fornire all’Italia la connettività più sicura e avanzata!” ha scritto Musk, rispondendo direttamente alle rassicurazioni in merito alla sicurezza e alle garanzie di sovranità offerte dal sistema Starlink. Queste garanzie erano state condivise sullo stesso social da Andrea Stroppa, il referente di Starlink in Italia.

L’annuncio arriva dopo le ultime discussioni sulla potenziale implementazione del sistema satellitare Starlink nel Paese, che potrebbe migliorare la connessione internet, in particolare nelle aree meno coperte dalla rete tradizionale. Il sistema, grazie alla rete di satelliti in orbita, è considerato una delle soluzioni più promettenti per garantire una connessione stabile e sicura, con un’attenzione particolare alla protezione della sovranità nazionale e alla privacy dei dati.

Musk e Stroppa hanno quindi ribadito l’impegno di Starlink nel rispettare gli standard di sicurezza necessari per rispondere alle preoccupazioni sollevate riguardo alla gestione e al controllo delle comunicazioni satellitari.

