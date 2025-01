Elon Musk propone “un nuovo nome per le acque che separano l’Inghilterra e la Francia”

MeteoWeb

In un post provocatorio, Elon Musk ha proposto di rinominare il Canale della Manica, tra Francia e Regno Unito, “Canale George Washington“. Il miliardario, noto per le sue uscite audaci, ha proposto infatti su X “un nuovo nome per le acque che separano l’Inghilterra e la Francia“, postando la foto di una mappa geografica. La strana proposta arriva in un contesto di cambiamenti significativi nelle nomenclature geografiche: il nuovo presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha firmato nei giorni scorsi un decreto che ordina l’avvio del processo di cambiamento del nome del Golfo del Messico a Golfo d’America.

