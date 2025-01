Emergenza incendi a Los Angeles: i venti si intensificano, lotta senza tregua contro le fiamme | FOTO

MeteoWeb

Nuovi rinforzi sono giunti nell’area di Los Angeles per fronteggiare due giganteschi incendi che hanno già distrutto migliaia di abitazioni e causato la morte di almeno 25 persone. Nonostante il lavoro incessante delle squadre antincendio, i venti previsti potrebbero vanificare i progressi compiuti finora.

Preparativi e azioni di contrasto

Aerei antincendio hanno già iniziato a irrorare colline e abitazioni con sostanze ritardanti rosa per rallentare la diffusione delle fiamme. Nel frattempo, squadre di vigili del fuoco provenienti da tutto il Nord America, inclusi Canada e Messico, sono state posizionate strategicamente nei punti più critici. Anche decine di autobotti sono arrivate per rifornire le riserve d’acqua esaurite durante l’esplosione iniziale delle fiamme.

Il capo dei vigili del fuoco della contea di Los Angeles, Anthony Marrone, ha dichiarato che la regione è meglio preparata rispetto alla settimana scorsa, quando venti da uragano avevano propagato rapidamente gli incendi in una zona arida che non vede pioggia da oltre 8 mesi. Tuttavia, Marrone ha avvertito che, se i venti raggiungeranno velocità di 70 mph (112 km/h), contenere le fiamme diventerà estremamente difficile.

Incendi a Los Angeles, il bilancio

In meno di una settimana, 4 incendi hanno devastato oltre 160 km quadrati, una superficie 3 volte più grande di Manhattan. Secondo il Servizio Meteorologico Nazionale, i venti previsti per oggi, con raffiche fino a 105 km/h, renderanno la situazione particolarmente pericolosa, mettendo a rischio aree densamente popolate come Thousand Oaks, Northridge e Simi Valley.

Mentre l’incendio Eaton nei pressi di Pasadena è contenuto per un terzo, il vasto rogo a Pacific Palisades è ancora largamente fuori controllo. Il bilancio delle vittime potrebbe aumentare, ha avvertito lo sceriffo della contea di Los Angeles, Robert Luna. Al momento, si contano almeno due decine di dispersi.

I costi economici

Gli incendi in corso potrebbero diventare i più costosi nella storia degli Stati Uniti, con danni stimati oltre i 250 miliardi di dollari. Solo i costi di ricostruzione per le proprietà commerciali e residenziali nelle aree colpite si aggirano intorno ai 14,8 miliardi di dollari, secondo l’azienda di analisi immobiliare CoreLogic.

Los Angeles, la lotta contro gli incendi prosegue

Con i venti in aumento e condizioni meteo avverse, la lotta contro gli incendi è tutt’altro che finita. L’intera regione osserva con apprensione l’evoluzione di questa tragedia ambientale e umanitaria.

