Energia, l’Algeria svela gli obiettivi tra rinnovabili ed idrogeno verde

L’Algeria punta a produrre 15 mila megawatt di energia da fonti rinnovabili entro il 2030 ed a lanciare progetti sull’idrogeno verde entro il 2035, nell’ambito della sua strategia di transizione energetica. Lo ha detto Boukhalfa Yaissi, direttore generale del Green Energy Cluster Algeria, gruppo che ha invitato gli attori della catena del valore dell’energia verde operativi nel Paese nordafricano. Ospite della radio nazionale, Yaissi ha sottolineato che, oltre ai combustibili fossili, l’Algeria ha “un immenso potenziale di Energia da fonti rinnovabili, in particolare di Energia solare ed eolica, che le consente di rafforzare la sua posizione di leader energetico e aspirare un ruolo importante nel mercato internazionale”. Il Green Energy Cluster Algeria, ha evidenziato Yaissi, “ha contribuito alla strategia nazionale dell’Algeria proponendo una tabella di marcia volta a garantire efficienza energetica”.

Secondo il direttore generale del gruppo, per sviluppare ulteriormente le capacità nazionali nel campo dell’ Energia da fonti rinnovabili è necessario mobilitare tutte le risorse naturali, materiali e tecnologiche del Paese, parallelamente alle competenze algerine. “Questo approccio non solo soddisferà il fabbisogno locale e regionale, ma attirerà anche investimenti esteri”, ha osservato Yaissi, aggiungendo che “operatori cinesi, giapponesi e statunitensi stanno già iniziando a mostrare un crescente interesse energetico per il mercato algerino”.

