Energia, in Francia al via la nuova autorità per la sicurezza nucleare

L’Autorité de sûreté nucléaire et de radioprotezione (ASNR), ora unico organismo responsabile della sicurezza nucleare in Francia, è entrata in funzione il 1° gennaio, completando la contestata fusione di IRSN e ASN, ma rimangono “incertezze” e la riorganizzazione deve ancora essere completata. L’avvio di questa autorità unica segna la fine del sistema duale nato dalla lezione del disastro di Chernobyl, che si basava sull’IRSN, l’esperto scientifico in materia di sicurezza, da un lato, e sull’ASN, l’organo di controllo responsabile delle decisioni sulle centrali, dall’altro. La riforma creata dalla legge del 21 maggio 2014 prevedeva l’assorbimento dell’Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire (IRSN) e dei suoi 1.600 dipendenti di diritto privato da parte dell’Autorité de Sûreté Nucléaire (ASN) e dei suoi 500 dipendenti pubblici, con l’obiettivo di “fluidificare” le decisioni, in vista del rilancio di un programma nucleare in Francia.

“In quanto autorità amministrativa indipendente, l’ASNR controlla oggi le attività nucleari civili in Francia per conto dello Stato. Svolge inoltre missioni di ricerca, di perizia, di formazione e di informazione del pubblico nei settori della sicurezza nucleare e della radioprotezione”, ha dichiarato l’ASNR in una nota. Con sede presso il quartier generale dell’ex ASN a Montrouge (Hauts-de-Seine), l’ASNR dovrà gestire una serie di dossier cruciali, tra cui l’ampliamento delle centrali, lo sviluppo di mini-reattori, la costruzione di nuovi reattori ad alta potenza e il futuro degli impianti del ciclo del combustibile. Con oltre 2.000 dipendenti, è la seconda autorità di regolamentazione nucleare al mondo, dopo la Nuclear Regulatory Commission (NRC) statunitense. La fusione, decisa all’Eliseo per il febbraio 2023, è stata votata in aprile dopo una battaglia parlamentare e una forte opposizione da parte di sindacati e associazioni, preoccupati di ridurre l’informazione pubblica sull’energia nucleare e la separazione tra competenze e processo decisionale. Alla vigilia dell’avvio dell’ASNR, i timori restano alti. In un comunicato stampa di martedì, il sindacato IRSN ha invitato a “vigilare, ora più che mai, viste le incertezze sul funzionamento dell’ASNR il 2 gennaio, le preoccupazioni sulle sue regole interne e l’impasse di bilancio a partire da febbraio”, in assenza della legge finanziaria 2025.

Il periodo di transizione

La creazione di questa autorità unica segna l’inizio di un periodo di transizione, anche se Pierre-Marie Abadie, che ha assunto la presidenza dell’ASNR il 13 novembre al termine del mandato del suo predecessore all’ASN, Bernard Doroszczuk, assicura che “l’ASNR è già pienamente operativo”. I servizi di supporto (HRD, dipartimento finanziario, dipartimento informatico) sono stati riuniti in un unico dipartimento, mentre alcune attività dell’IRSN sono state trasferite alla Commissione per l’energia atomica (CEA) e al Ministero della Difesa. Ciò che rimane sono i dipartimenti di core business, che attualmente sono “giustapposti”. “C’è stata una fusione minima: abbiamo preso gli elementi costitutivi dell’ASN e dell’IRSN e li abbiamo messi fianco a fianco”, ha spiegato all’AFP François Jeffroy, rappresentante della CFDT. Le preoccupazioni si stanno anche concentrando sulla bozza di regolamento interno, un testo cruciale che regola il funzionamento dell’ASNR. Il 17 dicembre, il CSE dell’IRSN ha espresso un parere negativo su questo testo, a causa della mancanza di garanzie su due richieste fondamentali: il fatto che l’indipendenza tra la perizia e il processo decisionale deve essere “esplicitamente dichiarata nel regolamento interno”, nonché il “principio della pubblicazione di tutte le perizie”, in nome dell’informazione pubblica, si riferisce al gruppo intersindacale.

Da parte sua, Abadie ha dichiarato all’AFP che il progetto di regolamento “incorporerà i commenti” delle consultazioni tenutesi alla fine del 2024. Spetterà a lui presentarlo all’Ufficio parlamentare per la valutazione delle scelte scientifiche e tecnologiche il 16 gennaio. Entro la fine del mese, Abadie, incaricato di guidare la riforma, dovrà anche presentare la sua tabella di marcia allo staff. “Non avremo tutte le risposte il primo giorno, ma il percorso che faremo sarà importante quanto il punto di arrivo”, ha sottolineato in una risposta scritta all’AFP. I primi mesi, ha aggiunto, saranno dedicati alla “costruzione di un collettivo, intorno a valori condivisi, al di là delle nostre culture e delle nostre storie”.

