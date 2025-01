Energia, Pichetto a Riad: protocollo di intesa tra Italia e Arabia Saudita

MeteoWeb

Il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica, Gilberto Pichetto, parteciperà domani a Riad alla quarta edizione del Future Minerals Forum (Fmf) e incontrerà il ministro dell’energia Sua Altezza Reale Abdulaziz bin Salman Al-Saud, con il quale sottoscriverà il Memorandum d’Intesa (MoU) per la cooperazione nel settore energetico tra i due ministeri nato dall’impegno reciproco assunto lo scorso anno a Riad. E’ quanto si legge in una nota. “L’intervento al Future Minerals Forum darà, inoltre, l’occasione al ministro Pichetto per aggiornare i partecipanti sull’avanzamento delle azioni italiane ed europee sulle Materie Prime Critiche (Critical Raw Material Act europeo e legge italiana) e confermare la priorità che l’Italia dà al tema con particolare riferimento all’area africana e mediterranea, anche nel quadro del Piano Mattei”, si legge.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.