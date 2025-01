Energia, il premier Meloni annuncia “ambizioso progetto tra le sponde dell’Adriatico”

MeteoWeb

“Oggi firmeremo un accordo con il mio amico Edi Rama e con gli Emirati arabi uniti” del quale “sono personalmente molto orgogliosa“: è quanto ha affermato il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni in occasione della Abu Dhabi Sustainability Week. Si tratta di un’interconnessione che trasporterà energia rinnovabile prodotta in Albania verso l’Italia. “L’Italia tradizionalmente ha legami con i paesi dei Balcani occidentali, come la mia amicizia con il primo ministro albanese Edi Rama dimostra. Nel tempo questi legami hanno spesso dato vita a progetti di infrastrutture energetiche“, ha proseguito Meloni. “Mi riferisco ad esempio alla interconnessione elettrica che si allunga per 420 km attraverso fondali dell’Adriatico collegando l’Italia al Montenegro e alla regione balcanica, una infrastruttura strategica“. Ciò detto, “vogliamo proseguire su questa direzione, quindi sono particolarmente felice, come Edi ha già qui annunciato, della firma di un accordo quadro per una partnership strategica per lanciare un egualmente ambizioso progetto tra le due sponde dell’Adriatico“. “Oggi lo sceicco Mohammed bin Zayed Al Nahyan e il primo ministro Edi Rama, due miei buoni amici e due buoni amici dell’Italia, firmeranno un impegno estremamente importante per realizzare una nuova interconnessione energetica che consenta di produrre energia rinnovabile in Albania e esportarne una parte in Italia attraverso un nuovo cavo sottomarino sui fondali dell’Adriatico“.

“Credo molto in questo progetto che coinvolge i nostri tre governi ma anche il nostro settore privato e i gestori di rete“, ha concluso Meloni. “Sono particolarmente orgogliosa di questo progetto che mostra in modo tangibile come nuove forme di cooperazione possano essere costruiti anche tra partner distanti, almeno geograficamente parlando, partner che riescono a vedere la scacchiera tutta intera e non solo i riquadri che ci riguardano più da vicino“.

