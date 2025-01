Eni lancia due bond ibridi in euro: in cosa consiste l’operazione da 1,5 miliardi 

MeteoWeb

Eni ha lanciato oggi con successo due nuove emissioni obbligazionarie subordinate ibride perpetue del valore nominale complessivo di 1,5 miliardi di euro (i “Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi”). Le obbligazioni, acquistate da investitori istituzionali, sono state collocate sul mercato degli Eurobond e hanno ricevuto ordini per circa 5 miliardi di euro, principalmente da Regno Unito, Germania, Francia e Italia. Le caratteristiche principali dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono: emissione perpetua subordinata ibrida dell’importo di 900 milioni di euro, con un prezzo di re-offer del 99,354% e una cedola annua del 4,500% fino alla prima data di reset prevista a 6,25 anni dall’emissione (21 aprile 2031). Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata a partire dal 21 aprile 2031 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 208,3 punti base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal 21 aprile 2036 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21 aprile 2051; emissione perpetua subordinata ibrida dell’ammontare di 600 milioni di euro, con un prezzo di re -offerta del 99,114% e una cedola annua del 4,875% fino alla prima data di reset prevista a 9,25 anni dall’emissione (21 aprile 2034).

Qualora non sia avvenuto il rimborso anticipato, la cedola annua verrà rideterminata a partire dal 21 aprile 2034 e successivamente ogni 5 anni, e pari al tasso Euro Mid Swap a 5 anni di volta in volta in vigore sommato a un margine iniziale di 239,9 punti base. Tale margine sarà ulteriormente incrementato di 25 punti base a partire dal 21 aprile 2039 e di un successivo aumento di ulteriori 75 punti base a partire dal 21 aprile 2054. I Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi sono regolati dalla legge inglese e saranno negoziati presi la Borsa del Lussemburgo. La data di regolamento è prevista per il 21 gennaio 2025. In relazione alla contestuale offerta pubblica di acquisto del prestito obbligazionario ibrido perpetuo da 1,5 miliardi di euro con prima call date ad ottobre 2025 e cedola annua del 2,625% (la “Tender Offer “), già comunicato al mercato contestualmente al lancio dei Nuovi Prestiti Obbligazionari Ibridi, tenuto conto del valore nominale complessivo di questi ultimi, l’importo massimo di accettazione è fissato pari a 1,5 miliardi di euro.

L’accettazione di qualsiasi obbligo validamente offerta per l’acquisto da parte dei titolari qualificati è a discrezione assoluta di Eni che si riserva il diritto di non accettare alcuna obbligo validamente offerta ai sensi dell’Offerta. “Si ricorda che il periodo dell’Offerta terminerà il 21 gennaio 2025, e successivamente saranno comunicati al mercato gli esiti dell’offerta. Eni regolerà l’intero importo per cassa”.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.