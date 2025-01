Enorme frammento si stacca dall’iceberg A23a: è lungo 19km

MeteoWeb

Un enorme pezzo di ghiaccio si è staccato dal più grande iceberg del mondo, primo segnale che il colosso dell’Antartide potrebbe sgretolarsi. Grande più del doppio di Londra e pesante un trilione di tonnellate, era rimasto in gran parte intatto da quando ha iniziato a muoversi lentamente verso nord nel 2020, andando alla deriva verso la remota isola della Georgia del Sud, nell’Atlantico meridionale. Il pezzo che si è staccato è lungo circa 19 chilometri, ha detto Andrew Meijers del British Antarctic Survey. Il pezzo frastagliato ha un’area di circa 80 chilometri quadrati ed è solo una frazione dei circa 3.360 chilometri quadrati rimasti.

In passato, altri mega-iceberg si erano sfaldati “in modo relativamente rapido nel corso di diverse settimane” una volta che avevano iniziato a perdere pezzi. Era difficile dire se si trattasse di “un dente che si muoveva e aspettava solo di cadere” o della prova di un cambiamento molto più grande in corso.

Conosciuto come A23a, l’iceberg più grande e antico del mondo si è staccato dalla piattaforma antartica nel 1986. È rimasto bloccato per oltre 30 anni prima di liberarsi nel 2020. Il suo viaggio verso nord è stato talvolta ritardato dalle forze oceaniche che lo hanno mantenuto in rotazione. Questo mostruoso blocco di acqua dolce è stato trascinato via dalla “corrente a getto” oceanica più potente del mondo, la corrente circumpolare antartica.

