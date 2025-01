Eolico, parchi europei nel 2025 potrebbero superare la produzione a carbone 

MeteoWeb

I parchi eolici europei volta nel 2025 potrebbero produrre più elettricità delle centrali elettriche a carbone della regione per la prima, se il recente ritmo di crescita della produzione eolica ed i tagli alla produzione nella generazione a carbone si estendessero per tutto l’anno. Secondo i dati del think tank energetico Ember, nel 2024 l’elettricità totale generata dai parchi eolici europei è stata solo del 4% inferiore rispetto alle centrali a carbone del continente, a 616 TWh contro 641 TWh. Rispetto all’anno precedente, nel 2024 la generazione a carbone è stata inferiore del 7%, mentre la generazione eolica è stata superiore del 3%; se questi cambiamenti di produzione si ripeteranno anche quest’anno, la produzione di elettricità eolica in Europa supererà la produzione a carbone di circa il 6%.

Una maggiore produzione annuale da parte dei parchi eolici rispetto alle centrali a carbone segnerebbe la prima volta in cui una singola fonte di energia rinnovabile supera la produzione di elettricità a carbone in una qualsiasi delle principali regioni, e rappresenterebbe una pietra miliare fondamentale della transizione energetica.

