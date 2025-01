Epidemia influenzale, pronto soccorso sotto pressione: la testimonianza del Professor Barbut

MeteoWeb

“Siamo nel pieno dell’epidemia influenzale in Francia. Nell’ospedale in cui lavoro a Parigi, ogni giorno si presentano tra le 20 e le 30 persone con sintomi influenzali. Il nostro pronto soccorso è sovraccarico e abbiamo molti pazienti in terapia intensiva. L’influenza segue un andamento diverso ogni anno: lo scorso inverno è stato relativamente tranquillo, ma quest’anno l’epidemia è iniziata prima rispetto al 2023-2024 e il picco è molto elevato. Come Professore di Microbiologia, il mio consiglio per evitare l’influenza stagionale e rimanere in salute è semplice: vaccinatevi. Chi si vaccina ha molte più probabilità di evitare il contagio e, nel caso in cui contragga il virus, i sintomi saranno molto più lievi”, è la testimonianza riportata dal Blog del professor Frédéric Barbut, Université de Paris-cité.

“La vaccinazione è raccomandata per tutti coloro che hanno più di 65 anni e per le persone con un sistema immunitario compromesso. Le campagne di salute pubblica in televisione utilizzano slogan accattivanti come “L’influenza farà di nuovo molto male quest’anno” e “Non lasciare che l’influenza rovini il tuo inverno” per incoraggiare la popolazione a vaccinarsi. Purtroppo, in Francia c’è una forte resistenza ai vaccini e il tasso di adesione è ancora troppo basso.

Uno dei miei compiti in ospedale è promuovere il vaccino tra il personale sanitario: non solo medici e infermieri, ma anche ostetriche, farmacisti e tutti i professionisti della salute. Incoraggiamo questi leader d’opinione a condividere il fatto di essersi vaccinati con colleghi e amici, e a diffonderlo sui social media. Dare il buon esempio spinge anche gli altri a vaccinarsi. Io stesso indosso un grande distintivo con la scritta “Mi proteggo e proteggerò anche te”.

Oltre alla vaccinazione, molte delle buone pratiche igieniche che seguiamo in ospedale possono essere applicate anche a casa e nella comunità. Uno dei miei slogan pubblicitari preferiti lo riassume bene: “Adotta buone abitudini per controllare l’influenza invernale”. Si tratta di buon senso: se hai sintomi influenzali, indossa una mascherina per evitare di contagiare gli altri; fai un test per capire se hai l’influenza o il Covid; starnutisci sempre in un fazzoletto monouso o nel gomito ed evita i fazzoletti di stoffa, che incubano virus e sono poco igienici.

Non serve nemmeno dirlo: una buona igiene delle mani è fondamentale per prevenire la diffusione delle malattie respiratorie. Lavale spesso e asciugale con asciugamani monouso, soprattutto prima dei pasti e dopo essere andato in bagno. L’uso di soluzioni alcoliche per le mani è altrettanto efficace per eliminare i batteri. I piccoli flaconi di gel igienizzante sono facili da portare con sé e rappresentano una soluzione pratica per chi è spesso in movimento. Inoltre, la SF2H, l’autorevole organizzazione francese per l’igiene ospedaliera, raccomanda specificamente di strofinare le mani con prodotti a base di alcol e lo promuove nella formazione del personale infermieristico.

Le campagne di salute pubblica hanno avuto successo nell’influenzare i giovani e chi vive nelle città: in genere seguono i consigli e li rispettano. Tuttavia, c’è ancora molta strada da fare per raggiungere le generazioni più anziane e chi vive in aree rurali. I dati dimostrano che queste persone tendono a ignorare le raccomandazioni, continuano a usare fazzoletti di stoffa per tossire e starnutire, e sono più restii a indossare mascherine o vaccinarsi.

In definitiva, l’educazione è un processo continuo. Per quanto mi riguarda, continuerò a indossare il mio distintivo con orgoglio e a diffondere le buone pratiche igieniche che si sono dimostrate efficaci nel ridurre la diffusione delle infezioni respiratorie, specialmente durante la stagione influenzale”, conclude.

Iscrivendoti dichiari di aver preso visione delle condizioni generali del servizio.