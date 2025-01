Eruzione del Monte Ibu: colonna di fumo alta 4 chilometri e lava in movimento | VIDEO

MeteoWeb

Il monte Ibu, un vulcano nell’Indonesia orientale, è entrato in eruzione, rilasciando lava e innalzando una colonna di fumo alta quattro chilometri. Lo ha affermato l’Agenzia geologica nazionale. Situato sull’isola di Halmahera nell’arcipelago delle Molucche, il vulcano, uno dei più attivi dell’Indonesia, è entrato in eruzione alle 19:45 ora locale (le 12:45 in Italia). “La lava è stata individuata a due chilometri dal centro dell’eruzione”, ha affermato in una nota Muhammad Wafid, direttore dell’Agenzia geologica. Le immagini della stazione di monitoraggio del vulcano hanno mostrato una colonna di fiamme rosso vivo e un denso fumo nero che si innalzava sopra il cratere. Ai visitatori e agli abitanti del villaggio è stato chiesto di allontanarsi da un’area compresa tra 4 e 5,5 chilometri dalla vetta.

L’agenzia ha inoltre chiesto alla popolazione di indossare maschere e occhiali protettivi in caso di pioggia di cenere vulcanica. Secondo dati ufficiali del 2022, l’isola di Halmahera ha una popolazione di oltre 700.000 abitanti. Il vasto arcipelago indonesiano è soggetto a frequenti attività sismiche e vulcaniche a causa della sua posizione sulla Cintura di fuoco del Pacifico. Nel 2024 l’Ibu è entrato in eruzione più di 2.000 volte. Il vicino monte Ruang, nella provincia settentrionale di Sulawesi, è entrato in eruzione una decina di volte, costringendo migliaia di residenti a fuggire e a evacuare le isole vicine.

L'eruzione del Monte Ibu: una colonna di fumo alta 4 chilometri

