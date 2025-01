Eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima in Giappone: colonna di fumo di 2km | FOTO e VIDEO

MeteoWeb

Alle 15:26 locali di oggi, domenica 19 gennaio, in Giappone si è verificata un’b nel cratere sommitale del Monte Minami-dake sul vulcano Sakurajima. Durante l’eruzione, il fumo si è alzato fino a 2.000 metri dal cratere e grandi rocce vulcaniche si sono sparse fino all’ottava stazione, a 500-700 metri dal cratere. Una quantità piuttosto grande di fumo si sta dirigendo verso est. Si tratta della quindicesima eruzione esplosiva del vulcano quest’anno.

Altre eruzioni esplosive si sono verificate nel cratere sommitale del Monte Minami-dake sul vulcano Sakurajima alle 8:37, alle 9:09 e alle 14:27 locale di oggi. Il livello di allerta per le eruzioni rimane al livello 3, con restrizioni all’accesso in montagna ancora in vigore.

Eruzione esplosiva del vulcano Sakurajima, in Giappone

