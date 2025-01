Eruzioni vulcaniche e CO₂: leggende e realtà sul cambiamento climatico

MeteoWeb

Le eruzioni vulcaniche, spettacolari manifestazioni della potenza della Terra, sono spesso chiamate in causa nel dibattito sul cambiamento climatico per il rilascio di CO₂ e altri gas nell’atmosfera. Tuttavia, l’impatto complessivo delle attività vulcaniche sul ciclo del carbonio è notevolmente inferiore rispetto a quello generato dall’uomo. Le attività umane, infatti, rilasciano una quantità di CO₂ superiore di oltre 100 volte a quella prodotta da tutti i vulcani del mondo messi insieme.

Per contestualizzare questa differenza, basti pensare che in sole due ore e mezza le emissioni globali di CO₂ umane equivalgono a quelle rilasciate dall’eruzione del Monte Sant’Elena nel 1980, una delle più grandi del XX secolo. Anche le rare e straordinarie eruzioni di supervulcani, come quelle del Monte Toba o di Yellowstone, che si verificano ogni 100.000-200.000 anni, producono emissioni di CO₂ che sono paragonabili alle emissioni annuali derivanti dalle attività antropiche.

I vulcani, tuttavia, non si limitano a rilasciare gas serra. Alcune eruzioni, come quella del Monte Pinatubo nelle Filippine nel 1991, sono state responsabili di periodi di raffreddamento globale temporaneo. L’eruzione del Pinatubo, con il rilascio di 17 milioni di tonnellate di anidride solforosa, ha incrementato la quantità di aerosol nella stratosfera fino a livelli 100 volte superiori alla norma, riflettendo la luce solare e provocando un calo delle temperature globali di circa 0,5 °C nell’anno successivo. Episodi simili si sono verificati con l’eruzione del Tambora nel 1815, che ha causato il cosiddetto “anno senza estate” in Europa e Nord America.

Questi effetti, benché significativi, sono transitori. La diminuzione della temperatura e i cambiamenti climatici legati alle eruzioni vulcaniche tendono a dissolversi nell’arco di uno o due anni, man mano che gli aerosol si depositano. In confronto, il riscaldamento causato dai gas serra prodotti dall’uomo, principalmente dalla combustione di combustibili fossili, persisterà per millenni. La differenza risiede nel fatto che le attività umane alterano il ciclo del carbonio in modo permanente, interrompendo l’equilibrio naturale che la Terra ha mantenuto per milioni di anni.

Nonostante le eruzioni vulcaniche offrano utili spunti di studio per comprendere il clima della Terra, il loro contributo al cambiamento climatico è marginale rispetto all’impatto delle attività umane. Gli scienziati utilizzano questi eventi naturali per analizzare come le particelle e i gas iniettati nell’atmosfera influenzino il clima, ma i risultati evidenziano sempre più chiaramente che il riscaldamento globale attuale è determinato in larga misura dall’azione dell’uomo, con conseguenze che si estenderanno ben oltre la scala temporale degli effetti delle eruzioni vulcaniche.

