Escursionista precipita per recuperare un guanto: soccorso in elicottero dopo un volo di 20 metri

Un incidente che poteva trasformarsi in tragedia si è verificato questa mattina sulla Ferrata del Col dei Bos. Un escursionista di 50 anni, originario di Padova, è precipitato per circa venti metri mentre tentava di recuperare un guanto caduto. L’uomo si trovava in compagnia della sua compagna, che ha immediatamente dato l’allarme intorno alle 9:30. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo aveva con sé una corda e, nel tentativo di calarsi per recuperare l’oggetto, si è assicurato a uno spuntone di roccia. Tuttavia, la corda si sarebbe improvvisamente sfilata, provocando la caduta dell’escursionista sul ghiaione sottostante. L’incidente è avvenuto non distante dall’inizio del percorso attrezzato.

I soccorsi

Ricevuta la chiamata di emergenza, l’elicottero del soccorso alpino si è diretto verso le coordinate segnalate. Una volta sul posto, il tecnico di elisoccorso e l’equipe medica sono stati calati con il verricello per prestare le prime cure al ferito, che presentava possibili traumi alla testa e al bacino. L’uomo è stato immobilizzato su una barella e recuperato con la stessa modalità, per poi essere trasportato in sicurezza all’ospedale di Treviso.

Raccomandazioni per la sicurezza in montagna

Questo episodio sottolinea l’importanza di adottare massime precauzioni durante le attività in montagna, specialmente su percorsi attrezzati come le vie ferrate. Gli esperti ricordano di verificare sempre l’affidabilità dell’attrezzatura e di evitare manovre rischiose, anche per recuperare oggetti apparentemente insignificanti.

Il soccorso tempestivo e la professionalità delle squadre di emergenza si sono rivelati fondamentali per salvare la vita dell’escursionista, confermando ancora una volta l’importanza di una pronta segnalazione in caso di incidenti in montagna.

