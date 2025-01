Escursionisti bloccati dal maltempo a 2200 metri nel Bresciano

MeteoWeb

Tre persone sono rimaste bloccate a causa del maltempo a circa 2200 metri di quota nel Bresciano. Una squadra della Stazione di Valle Sabbia del Soccorso Alpino, V Delegazione Bresciana, è intervenuta in loro soccorso nella zona del Passo Bruffione, nel comune di Bagolino. I cinque soccorritori hanno percorso il primo tratto con il quad e poi hanno proseguito con gli sci, per la presenza di neve abbondante. Hanno quindi raggiunto le tre persone e, dopo una prima valutazione, in accordo con la centrale, li hanno accompagnati a valle. L’intervento si è concluso con il rientro delle squadre.

