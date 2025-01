L’esercito britannico sviluppa un orologio atomico ultra preciso

MeteoWeb

Un orologio atomico basato sulla tecnologia quantistica così preciso che “perderà meno di un secondo in miliardi di anni“. È quello che sta sviluppando l’esercito britannico con lo scopo di coordinare al meglio le operazioni militari del Regno Unito, come si legge in una nota. Si tratta del primo strumento di questo tipo realizzato nel Paese che diventerà operativo entro cinque anni. Il progetto viene condotto nel Defense Science and Technology Laboratory, un sito britannico “ultra segreto“, e il nuovo orologio quantistico consentirà in particolare di migliorare la precisione dei sistemi di navigazione e dei missili guidati oltre a proteggere le tecnologie di comunicazione criptata.

Gli orologi atomici vengono già utilizzati in ambito civile ma il loro sviluppo nel settore della difesa diventa sempre più importante in un clima internazionale di instabilità segnato dai conflitti in corso, a partire da quello in Ucraina.

Inoltre, lo sviluppo della tecnologia quantistica sta vedendo l’interesse di molti Paesi, fra cui gli Stati Uniti e la Cina, con Washington che ha imposto restrizioni alle esportazioni in questo ambito di ricerca.

