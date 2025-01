Esplosione Catania: interrotte anche le forniture di luce e acqua, i droni sorvolano la zona

MeteoWeb

Non solo il gas anche le forniture di luce e acqua sono state interrotte nel rione di San Giovanni Galermo, a Catania, dove ieri un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. “Gas luce e acqua sono state interrotte proprio per evitare possibili inneschi e nuove deflagrazioni” ha spiegato all’Adnkronos il comandante Riccardo Capodivento, del comando provinciale dei Carabinieri di Catania.

“La situazione è monitorata. Abbiamo dovuto evacuare tutta la zona fornita dalla medesima tubatura del gas proprio per accertarci che non ci fossero altre possibili fuoriuscite pericolose per il vicinato. Sono ancora in corso le operazioni di messa in sicurezza. Quando i vigili del fuoco e la protezione civile ci diranno che non ci sono rischi per gli abitanti potranno rientrare nelle loro case. Purtroppo non sappiamo i tempi: la tubatura interessata è estremamente estesa e sottoterra quindi non è semplice individuare la perdita. Meglio andare piano e fare tutto in sicurezza al 100%”, conclude.

Catania, crollo palazzina: droni vigili del fuoco per rilievi

Droni dei vigili del fuoco sorvolano la zona del rione San Giovanni Galermo, a Catania, dove ieri un’esplosione ha provocato il crollo di una palazzina. I droni servono per i rilievi planimetrici e per riuscire a vedere eventuali variazioni del terreno.

