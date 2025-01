Esplosione a Catania, trovato il disperso

MeteoWeb

Trovato nella notte l’uomo considerato disperso dopo l’esplosione e il crollo della palazzina nel rione San Giovanni Galermo di Catania a causa di una fuga di gas. L’uomo ha dato sue notizie, si era allontanato dalla zona, secondo quanto ha reso noto il sindaco Enrico Trantino. L’allerta era scattato dopo che un familiare lo aveva cercato dicendo non riuscire a trovarlo: qualcuno aveva riferito di averlo visto fuggire dopo il boato che ha scatenato anche un incendio.

Sono proseguite nella notte le operazioni dei vigili del fuoco nel rione di San Giovanni Galermo. Le squadre hanno iniziato a lavorare sulle macerie della palazzina non appena i livelli di gas nella zona si sono abbassati. Quattordici i feriti, di cui sono uno grave ma non in pericolo di vita. Sul posto sono concentrate tutte le squadre del comandi, le unità cinofile e la squadre Usar di ricerca e soccorso. Circa 150 persone sono evacuate dalla zona per sicurezza.

