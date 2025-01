Esplosione Catania, verifiche su un extracomunitario disperso: indicazioni controverse dopo il boato | FOTO

MeteoWeb

Verifiche sono in corso dopo la segnalazione, che non ha al momento riscontro, di un extracomunitario disperso nella zona dell’esplosione nel rione San Giovanni Galermo di Catania. Le indicazioni sono al momento controverse. Sul posto dell’esplosione i vigili del fuoco continuano a scavare. Sono state attivate unità cinofile, mezzi movimenti terra e personale da tutta la Sicilia e dalla Calabria.

Il bilancio aggiornato

Sale a 14 il numero di feriti. “La palazzina era vuota pur essendo abitata – spiega Salvatore Montemagno, primo dirigente della Polizia di Stato intervenuto sul posto – Le persone erano andate via nel pomeriggio quando è stata segnalata la fuga di gas”. I feriti sono tre operatori dell’azienda del gas che stavano effettuando il sopralluogo nella zona per individuare la fuga, un operatore del 118 e 4 abitanti della zona. Nessuno è in pericolo di vita. Le condotte di gas della zona sono state chiuse ma bisogna attendere che si spengano le fiamme perché i vigili del fuoco possano entrare nella palazzina e procedere all’ispezione.

